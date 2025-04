साक्षी महाराज बोले- वक्फ ताजमहल, लाल किला,संसद पर कर रहा दावा, बिल से आएगी सच्चाई

Sakshi Maharaj said that Parliament, Red Fort, Taj Mahal Waqf, then what about India?बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि लाल किला, ताजमहल, संसद भवन वक्फ का है तो हिंदुस्तान का क्या है? वक्त संशोधन बिल से पता चल जाएगा की सपा भू-माफिया है या बीजेपी?

उन्नाव•Apr 06, 2025 / 05:22 pm• Narendra Awasthi

Sakshi Maharaj said that Parliament, Red Fort, Taj Mahal Waqf, then what about India? बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल दूध का दूध पानी का पानी कर देगा कि पार्लियामेंट किसका है? इसके साथ ही उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव पर भी अपनी प्रक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी मजबूत पार्टी है। लेकिन एनडीए के सहयोग से चुनाव लड़ेगी। साक्षी महाराज बीजेपी स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। बोले बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी और भरोसेमंद राजनीतिक पार्टी है। इस मौके पर सदर विधायक भी मौजूद थे।