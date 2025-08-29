Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

उन्नाव

उन्नाव में ड्यूटी के दौरान लापरवाही, एसपी ने मुख्य आरक्षी सहित दो को किया निलंबित, हत्यारोपी गिरफ्तार

SP suspended two, murder accused arrested उन्नाव एसपी ने मुख्य आरक्षी सहित दो पीआरबी जवानों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इधर पुलिस ने पत्नी के दूसरे पति की हत्या करने वाले पहले पति को गिरफ्तार किया है।

उन्नाव

Narendra Awasthi

Aug 29, 2025

हत्यारोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया)
फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया

SP suspended two, murder accused arrested उन्नाव में पुलिस अधीक्षक ने ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने के कारण मुख्य आरक्षी और आरक्षी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और उनके विरुद्ध विभागीय जांच बैठाई गई है। इधर सदर कोतवाली क्षेत्र में युवक की चाकू मार कर हत्या कर दी गई। इस संबंध में मृतक के भाई से मिली तहरीर के आधार पर पुलिस ने बीएनएस में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

इन्हें किया गया निलंबित

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने असोहा थाना के पीआरबी 6807 में तैनात मुख्य आरक्षी इकरार अहमद और आरक्षी चालक कमलजीत को ड्यूटी के दौरान घोर लापरवाही और अनुशासनहीनता बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। दोनों के खिलाफ विभागीय जांच भी बैठाई गई है।

ये भी पढ़ें

लूट के आरोपी से चांदी का गाय बछड़ा लेना एसओजी प्रभारी को पड़ा महंगा, एसपी ने किया लाइन हाजिर
एटा
अपराधी से सम्मान लेते एसओजी प्रभारी, पुलिस अधीक्षक ने किया दंडित (फोटो सोर्स- 'X' एटा पुलिस)

पहले पति ने पत्नी के दूसरे पति की हत्या की

सदर कोतवाली क्षेत्र के कासिम नगर निवासी 37 वर्षीय नूर आलम की घर के सामने रहने वाले 50 वर्षीय नौशाद ने चाकू मारकर घायल कर दिया। जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उसे डॉक्टर ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया। मृतक भाई इरफान ने बताया कि नूर आलम ने नौशाद की पत्नी इरफान से 3 साल पहले कोर्ट मैरिज कर ली थी। जबकि दोनों का घर आमने-सामने है।

शादी के बाद भी बच्चों से मिलने जाती थी इरफाना

शादी के बाद इरफान अपने पहले पति नौशाद से हुए तीन बच्चों से मिलने जाती थी। जिसका नौशाद विरोध करता था। इसी क्रम में नौशाद ने नूर आलम की चाकू मार कर हत्या कर दी। क्षेत्राधिकारी नगर दीपक यादव ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हत्या आरोपी नौशाद को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। जिसके खिलाफ मृतक के भाई की तहरीर पर बीएनएस की धारा 103(1) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

29 Aug 2025 07:43 pm

Published on:

29 Aug 2025 07:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / उन्नाव में ड्यूटी के दौरान लापरवाही, एसपी ने मुख्य आरक्षी सहित दो को किया निलंबित, हत्यारोपी गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.