उन्नाव में ड्यूटी के दौरान लापरवाही, एसपी ने मुख्य आरक्षी सहित दो को किया निलंबित, हत्यारोपी गिरफ्तार

शादी के बाद इरफान अपने पहले पति नौशाद से हुए तीन बच्चों से मिलने जाती थी। जिसका नौशाद विरोध करता था। इसी क्रम में नौशाद ने नूर आलम की चाकू मार कर हत्या कर दी। क्षेत्राधिकारी नगर दीपक यादव ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हत्या आरोपी नौशाद को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। जिसके खिलाफ मृतक के भाई की तहरीर पर बीएनएस की धारा 103(1) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है।