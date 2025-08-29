उन्नाव में ड्यूटी के दौरान लापरवाही, एसपी ने मुख्य आरक्षी सहित दो को किया निलंबित, हत्यारोपी गिरफ्तार

SP suspended two, murder accused arrested उन्नाव में पुलिस अधीक्षक ने ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने के कारण मुख्य आरक्षी और आरक्षी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और उनके विरुद्ध विभागीय जांच बैठाई गई है। इधर सदर कोतवाली क्षेत्र में युवक की चाकू मार कर हत्या कर दी गई। इस संबंध में मृतक के भाई से मिली तहरीर के आधार पर पुलिस ने बीएनएस में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने असोहा थाना के पीआरबी 6807 में तैनात मुख्य आरक्षी इकरार अहमद और आरक्षी चालक कमलजीत को ड्यूटी के दौरान घोर लापरवाही और अनुशासनहीनता बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। दोनों के खिलाफ विभागीय जांच भी बैठाई गई है।
सदर कोतवाली क्षेत्र के कासिम नगर निवासी 37 वर्षीय नूर आलम की घर के सामने रहने वाले 50 वर्षीय नौशाद ने चाकू मारकर घायल कर दिया। जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उसे डॉक्टर ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया। मृतक भाई इरफान ने बताया कि नूर आलम ने नौशाद की पत्नी इरफान से 3 साल पहले कोर्ट मैरिज कर ली थी। जबकि दोनों का घर आमने-सामने है।
शादी के बाद इरफान अपने पहले पति नौशाद से हुए तीन बच्चों से मिलने जाती थी। जिसका नौशाद विरोध करता था। इसी क्रम में नौशाद ने नूर आलम की चाकू मार कर हत्या कर दी। क्षेत्राधिकारी नगर दीपक यादव ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हत्या आरोपी नौशाद को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। जिसके खिलाफ मृतक के भाई की तहरीर पर बीएनएस की धारा 103(1) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है।