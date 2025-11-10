पांच हजार रुपए में दाखिल खारिज, साक्ष्य देने के बाद भी कार्रवाई नहीं, बार एसोसिएशन का हड़ताल पर जाने का नोटिस

Corruption in tehsil, advocate agitation उन्नाव में तहसीलदार के खिलाफ बार एसोसिएशन ने धरना प्रदर्शन दिया। इस मौके पर वक्ताओं ने जिला प्रशासन पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। अधिवक्ताओं का कहना था कि तहसील में रिश्वत लेकर दाखिल खारिज हो रहा है। हर कार्य में पैसे लिए जा रहे हैं। डीएम के आदेश पर कमेटी गठित की गई। जिसकी रिपोर्ट भी आ गई है। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बार एसोसिएशन अध्यक्ष गिरीश कुमार मिश्रा ने बताया कि जिला प्रशासन को दो दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो अधिवक्ता हड़ताल पर चले जाएंगे। मामला सदर तहसील का है। जिलाधिकारी ने बताया कि जांच के लिए टीम गठित की गई है।