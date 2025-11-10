Patrika LogoSwitch to English

पांच हजार रुपए में दाखिल खारिज, साक्ष्य देने के बाद भी कार्रवाई नहीं, बार एसोसिएशन का हड़ताल पर जाने का नोटिस

Corruption in tehsil, advocate agitation उन्नाव में तहसीलदार के खिलाफ बार एसोसिएशन आंदोलित है। डीएम ने एडीएम के नेतृत्व में कमेटी बनाई थी। अधिवक्ताओं का आरोप है कि रिपोर्ट आने के बाद भी तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है।

Google source verification

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Nov 10, 2025

आंदोलन अधिवक्ता (फोटो सोर्स- पत्रिका)

फोटो सोर्स- पत्रिका)

Corruption in tehsil, advocate agitation उन्नाव में तहसीलदार के खिलाफ बार एसोसिएशन ने धरना प्रदर्शन दिया। इस मौके पर वक्ताओं ने जिला प्रशासन पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। अधिवक्ताओं का कहना था कि तहसील में रिश्वत लेकर दाखिल खारिज हो रहा है। हर कार्य में पैसे लिए जा रहे हैं। डीएम के आदेश पर कमेटी गठित की गई। जिसकी रिपोर्ट भी आ गई है। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बार एसोसिएशन अध्यक्ष गिरीश कुमार मिश्रा ने बताया कि जिला प्रशासन को दो दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो अधिवक्ता हड़ताल पर चले जाएंगे। मामला सदर तहसील का है। जिलाधिकारी ने बताया कि जांच के लिए टीम गठित की गई है।

तहसीलदार के खिलाफ आंदोलन

उत्तर प्रदेश के उन्नाव का सदर तहसील चर्चा में बना हुआ है। सदर तहसीलदार के खिलाफ अधिवक्ताओं ने तहसील में जमकर नारेबाजी की। बार एसोसिएशन अध्यक्ष गिरीश कुमार मिश्रा ने बताया कि 50 पेज की लिखित शिकायत जिलाधिकारी से की गई। जिसमें साक्ष्य भी दिए गए। एडीएम वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई। जिसकी रिपोर्ट भी आ गई है। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।

हड़ताल पर जाने का अल्टीमेटम

बार अध्यक्ष ने बताया कि तहसील में खुलेआम रिश्वत ली जा रही है। इसी क्रम में आज अधिवक्ताओं ने आंदोलन किया और जिला प्रशासन से जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। दो दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है तो सभी अधिवक्ता हड़ताल पर चले जाएंगे। इसकी सूचना जिला जज सहित सभी संबंधित न्यायालयों को दे दी गई है।

क्या कहते हैं जिलाधिकारी?

इस संबंध में जिलाधिकारी ने बताया कि एडीएम की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Updated on:

10 Nov 2025 08:36 pm

Published on:

10 Nov 2025 08:35 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / पांच हजार रुपए में दाखिल खारिज, साक्ष्य देने के बाद भी कार्रवाई नहीं, बार एसोसिएशन का हड़ताल पर जाने का नोटिस

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

चलती ट्रेन से पत्नी को पीटकर फेंकने वाले पति का पुलिस ने किया एनकाउंटर

पुलिस के कंधे का सहारा मिला हत्यारोपी को (फोटो सोर्स- पुलिस मीडिया सेल उन्नाव)
उन्नाव

बहनोई की हत्या लेटेस्ट अपडेट: मृतक पत्नी ने माता-पिता, भाई-भाभी पर दर्ज कराया मुकदमा, चारों गिरफ्तार

उन्नाव

अधिशासी अभियंता और जेई के साथ मारपीट: सात पर मुकदमा, एक गिरफ्तार

उन्नाव

एसआईआर कार्य में लापरवाही, तीन शिक्षक निलंबित, दो शिक्षामित्रों का रोका गया मानदेय

उन्नाव में एसआईआर (फोटो सोर्स- उन्नाव सूचना विभाग)
उन्नाव

उन्नाव में सगे साले ने अपने जीजा को खंभे में बांधकर पीटा, हुई मौत, चार पर मुकदमा

उन्नाव में एट के खंभे में बांधकर पिटाई (फोटो सोर्स- 'X' उन्नाव पुलिस)
उन्नाव
