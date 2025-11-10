पांच हजार रुपए में दाखिल खारिज, साक्ष्य देने के बाद भी कार्रवाई नहीं, बार एसोसिएशन का हड़ताल पर जाने का नोटिस

फोटो सोर्स- पत्रिका)
Corruption in tehsil, advocate agitation उन्नाव में तहसीलदार के खिलाफ बार एसोसिएशन ने धरना प्रदर्शन दिया। इस मौके पर वक्ताओं ने जिला प्रशासन पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। अधिवक्ताओं का कहना था कि तहसील में रिश्वत लेकर दाखिल खारिज हो रहा है। हर कार्य में पैसे लिए जा रहे हैं। डीएम के आदेश पर कमेटी गठित की गई। जिसकी रिपोर्ट भी आ गई है। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बार एसोसिएशन अध्यक्ष गिरीश कुमार मिश्रा ने बताया कि जिला प्रशासन को दो दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो अधिवक्ता हड़ताल पर चले जाएंगे। मामला सदर तहसील का है। जिलाधिकारी ने बताया कि जांच के लिए टीम गठित की गई है।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव का सदर तहसील चर्चा में बना हुआ है। सदर तहसीलदार के खिलाफ अधिवक्ताओं ने तहसील में जमकर नारेबाजी की। बार एसोसिएशन अध्यक्ष गिरीश कुमार मिश्रा ने बताया कि 50 पेज की लिखित शिकायत जिलाधिकारी से की गई। जिसमें साक्ष्य भी दिए गए। एडीएम वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई। जिसकी रिपोर्ट भी आ गई है। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।
बार अध्यक्ष ने बताया कि तहसील में खुलेआम रिश्वत ली जा रही है। इसी क्रम में आज अधिवक्ताओं ने आंदोलन किया और जिला प्रशासन से जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। दो दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है तो सभी अधिवक्ता हड़ताल पर चले जाएंगे। इसकी सूचना जिला जज सहित सभी संबंधित न्यायालयों को दे दी गई है।
इस संबंध में जिलाधिकारी ने बताया कि एडीएम की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
