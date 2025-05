औरैया: सेंगर नदी नहाने आए 6 स्कूली छात्रों में से दो सगे भाई सहित तीन की मौत, मचा कोहराम

Three innocent children died by drowning in Sengar river औरैया में सेंगर नदी नहाने गए तीन स्कूली बच्चों की डूब कर दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। सीओ ने बताया कि तीनों बच्चे कानपुर देहात के रहने वाले थे। जिनमें दो सगे भाई हैं।

उन्नाव•May 01, 2025 / 07:55 pm• Narendra Awasthi

Three innocent children died by drowning in Sengar river औरैया में आज 1 मई को उस समय दर्दनाक हादसा हो गया। जब स्कूल से छूटने के बाद 6 बच्चे सेंगर नदी नहाने चले गए। जिनमें से तीन बच्चे बाहर निकल आए। लेकिन दो सगे भाई सहित तीन डूब गए। घटना की जानकारी मिलने पर नदी किनारे बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंच गए। जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद बच्चों को एक-एक कर बाहर निकाला। परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि दो सगे भाई सहित तीन की मौत हो गई है। सभी कानपुर देहात के रहने वाले हैं। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।