Unnao: मस्जिद में मौलवी बनने के लिए दो पक्षों में मारपीट, तीन व्यक्ति गंभीर रूप से घायल

two parties clashed to become a Maulvi in mosque उन्नाव में मौलवी बनने को लेकर हुई दो पक्षों में हुई मारपीट में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। इस मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्षेत्राधिकारी ने यह जानकारी दी है

उन्नाव•Sep 14, 2024 / 05:58 am• Narendra Awasthi

two parties clashed to become a Maulvi in mosque उत्तर प्रदेश के उन्नाव में मस्जिद में मौलवी को रखने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। जिसमें तीन लोगों को गंभीर चोटे आई हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस ने घायलों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर कर दिया गया। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मामला मौरावां थाना क्षेत्र के भवानीगंज का है।