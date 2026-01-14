14 जनवरी 2026,

उन्नाव

पत्नी की हत्या कर युवक फांसी के फंदे पर लटका, तीन बच्चे हुए अनाथ, मचा कोहराम

Young man hanged himself after killing wife उन्नाव में पत्नी का वीडियो कॉल पर बात करना पति को नागवार गुजरा। उसने गला दबाकर पत्नी की हत्या कर दी और खुद भी फांसी पर लटक गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Jan 14, 2026

मौके पर खड़े बांगरमऊ कोतवाली प्रभारी फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

Young man hanged himself after killing wife उन्नाव में पत्नी की हत्या कर पति खुद भी फांसी पर लटक कर अपनी जान दे दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और परिजनों से बातचीत की। मृतक के दो मासूम बच्चे हैं, जबकि मां पास के ही मकान में रहती है। बच्चों ने बताया कि मम्मी मोबाइल पर वीडियो कॉल करके किसी से बातचीत करती रहती थी। जिसको देखकर पापा नाराज हो गए। इस बात को लेकर दोनों के बीच लड़ाई भी होती थी। गुस्से में आकर मां की हत्या कर दी और खुद भी फांसी पर लटक गए। घटना बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र की है।

मोबाइल पर बातचीत करती थी मृतका 

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत नौनिहालगंज निवासी संजय पुत्र देवी दयाल ने अपनी 38 वर्ष की पत्नी वंदना की गला दबा कर हत्या कर दी और खुद भी फांसी के फंदे पर लटक गया। बच्चों ने बताया कि वीडियो कॉल के कारण मम्मी-पापा में बहस होते रहतीे थी। बीते रात मंगलवार को भी मम्मी वीडियो कॉल पर किसी से बातचीत कर रही थीं। उसी समय पापा आ गए और यह देखकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की।

रात में दोनों के बीच जमकर बहस हुई

बच्चों ने बताया कि दोनों के बीच जमकर बहस हुई। सुबह के समय पापा ने मम्मी की गला दबाकर हत्या कर दी और खुद फांसी के फंदे पर लटक गए। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।‌ बांगरमऊ कोतवाली प्रभारी अखिलेश चंद्र पांडे ने बताया कि मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ‌

Updated on:

14 Jan 2026 03:42 pm

Published on:

14 Jan 2026 03:41 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / पत्नी की हत्या कर युवक फांसी के फंदे पर लटका, तीन बच्चे हुए अनाथ, मचा कोहराम

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

