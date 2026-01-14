पत्नी की हत्या कर युवक फांसी के फंदे पर लटका, तीन बच्चे हुए अनाथ, मचा कोहराम

Young man hanged himself after killing wife उन्नाव में पत्नी की हत्या कर पति खुद भी फांसी पर लटक कर अपनी जान दे दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और परिजनों से बातचीत की। मृतक के दो मासूम बच्चे हैं, जबकि मां पास के ही मकान में रहती है। बच्चों ने बताया कि मम्मी मोबाइल पर वीडियो कॉल करके किसी से बातचीत करती रहती थी। जिसको देखकर पापा नाराज हो गए। इस बात को लेकर दोनों के बीच लड़ाई भी होती थी। गुस्से में आकर मां की हत्या कर दी और खुद भी फांसी पर लटक गए। घटना बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र की है।