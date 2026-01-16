UP weather alert: 19 जनवरी को सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, 22 जनवरी को बारिश का अलर्ट

Rain alert January 22: मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण पूरे प्रदेश में रात का तापमान बढ़ने की संभावना है। लेकिन घने कोहरे का असर दिखाई पड़ेगा। अगले 24 घंटे में मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने वाला है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने यह जानकारी दी है। मौसम विभाग के अनुसार मुरादाबाद, सरसावा, हिंडौन, बरेली, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर और मेरठ में विजिबिलिटी 20 से 50 मीटर तक दर्ज की गई है। जबकि नजीबाबाद, मुरादाबाद और शाहजहांपुर में विजिबिलिटी 100 मीटर के आसपास रही है। प्रयागराज, हरदोई, फतेहगढ़, बहराइच में विजिबिलिटी 30 से 40 मीटर तक दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त बाराबंकी, गोरखपुर, फुरसतगंज, कानपुर, बनारस और लखनऊ में विजिबिलिटी 60 से 150 किलोमीटर तक दर्ज की गई है।