UP weather alert: 19 जनवरी को सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, 22 जनवरी को बारिश का अलर्ट

फोटो सोर्स- पत्रिका
Rain alert January 22: मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण पूरे प्रदेश में रात का तापमान बढ़ने की संभावना है। लेकिन घने कोहरे का असर दिखाई पड़ेगा। अगले 24 घंटे में मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने वाला है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने यह जानकारी दी है। मौसम विभाग के अनुसार मुरादाबाद, सरसावा, हिंडौन, बरेली, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर और मेरठ में विजिबिलिटी 20 से 50 मीटर तक दर्ज की गई है। जबकि नजीबाबाद, मुरादाबाद और शाहजहांपुर में विजिबिलिटी 100 मीटर के आसपास रही है। प्रयागराज, हरदोई, फतेहगढ़, बहराइच में विजिबिलिटी 30 से 40 मीटर तक दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त बाराबंकी, गोरखपुर, फुरसतगंज, कानपुर, बनारस और लखनऊ में विजिबिलिटी 60 से 150 किलोमीटर तक दर्ज की गई है।
मौसम विभाग ने बताया कि 19 जनवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। जिसका असर उत्तर पश्चिम भारत पर पड़ेगा। न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है। घना कोहरा और शीतलहर जारी रहेगा।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में 19 जनवरी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में 20 जनवरी को सुबह और रात के समय घना से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। 21 जनवरी को भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के चित्रकूट इलाकों में घना कोहरा रहेगा। 17 और 18 जनवरी को शीत दिवस रहने की संभावना है। 22 जनवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश होने की संभावना है।
मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार पिछले 24 घंटे में नजीबाबाद, कानपुर नगर, अयोध्या, हरदोई की रात सबसे सर्द रही। यहां का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जबकि मुजफ्फरनगर का तापमान 4.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है।
इसके अतिरिक्त मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुरादाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, बरेली, आगरा, शाहजहांपुर, हरदोई, फतेहगढ़, इटावा, बहराइच, बाराबंकी, लखनऊ, फुरसतगंज, सुल्तानपुर, बस्ती, आजमगढ़, गोरखपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ का तापमान 4 से 6 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है, जबकि प्रदेश में बनारस और लखीमपुर को छोड़कर शेष अन्य जिलों में तापमान 6 से 8 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया है।
बड़ी खबरेंView All
उन्नाव
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग