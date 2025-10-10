UPPSC Prelims 2025: नकल माफियाओं पर रखें निगाह, परीक्षा केंद्रों पर गस्त बढ़ाने के निर्देश

(फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया)
उन्नाव में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन 2025 (UPPSC Prelims 2025) की परीक्षा 12 अक्टूबर को 12 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। परीक्षा को सकुशल संपन्न करने के लिए रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों को ब्रीफ किया गया। पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश सिंह ने परीक्षा ड्यूटी में नियुक्त पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों को विस्तृत दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर एसपी ने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्था की जाए। परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं होनी चाहिए। इस मौके पर क्षेत्राधिकारी नगर भी मौजूद थे। एसपी ने उन्नाव जंक्शन रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2025 (UPPSC Prelims 2025)की परीक्षा 12 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। दो पालियों में होने वाली परीक्षा में 4800 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। पहली पारी 9.30 बजे से 11.30 बजे तक और दूसरी पारी 2.30 बजे से 4.30 बजे तक आयोजित की जाएगी। 12 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा के लिए जिला प्रशासन ने 12 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 12 स्टैटिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं।
पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने रिजर्व पुलिस लाइन में परीक्षा ड्यूटी में लगाए गए पुलिस कर्मियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण पहले ही कर लें। केंद्र के आसपास गस्त बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि नकल माफिया या असामाजिक तत्वों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाए। परीक्षा के दौरान शांति और अनुशासन बनाए रखा जाए। एसपी जयप्रकाश सिंह, एएसपी अधीक्षक अखिलेश सिंह, सीओ सिटी दीपक यादव में सदर कोतवाली पुलिस के साथ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था को देखा। इसके साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
