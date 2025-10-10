Patrika LogoSwitch to English

उन्नाव

UPPSC Prelims 2025: नकल माफियाओं पर रखें निगाह, परीक्षा केंद्रों पर गस्त बढ़ाने के निर्देश

उन्नाव में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2025 (UPPSC Prelims 2025) की परीक्षा 12 अक्टूबर होगी। 12 परीक्षा केंद्रों पर होने वाली परीक्षा के लिए रिजर्व पुलिस लाइन में एसपी ने पुलिस कर्मियों को ब्रीफ किया। रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया। 

less than 1 minute read

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Oct 10, 2025

रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करते एसपी एएसपी और सीओ सिटी (फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया)

(फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया)

उन्नाव में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन 2025 (UPPSC Prelims 2025) की परीक्षा 12 अक्टूबर को 12 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। परीक्षा को सकुशल संपन्न करने के लिए रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों को ब्रीफ किया गया। पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश सिंह ने परीक्षा ड्यूटी में नियुक्त पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों को विस्तृत दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर एसपी ने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्था की जाए। परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं होनी चाहिए। इस मौके पर क्षेत्राधिकारी नगर भी मौजूद थे। एसपी ने उन्नाव जंक्शन रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया।

12 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 12 स्टैटिक मजिस्ट्रेट नियुक्त 

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2025 (UPPSC Prelims 2025)की परीक्षा 12 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। दो पालियों में होने वाली परीक्षा में 4800 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। पहली पारी 9.30 बजे से 11.30 बजे तक और दूसरी पारी 2.30 बजे से 4.30 बजे तक आयोजित की जाएगी। 12 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा के लिए जिला प्रशासन ने 12 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 12 स्टैटिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं।

रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण

पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने रिजर्व पुलिस लाइन में परीक्षा ड्यूटी में लगाए गए पुलिस कर्मियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण पहले ही कर लें। केंद्र के आसपास गस्त बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि नकल माफिया या असामाजिक तत्वों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाए। परीक्षा के दौरान शांति और अनुशासन बनाए रखा जाए। एसपी जयप्रकाश सिंह, एएसपी अधीक्षक अखिलेश सिंह, सीओ सिटी दीपक यादव में सदर कोतवाली पुलिस के साथ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था को देखा। इसके साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

संबंधित विषय:

up news

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

10 Oct 2025 09:34 pm

Published on:

10 Oct 2025 09:00 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / UPPSC Prelims 2025: नकल माफियाओं पर रखें निगाह, परीक्षा केंद्रों पर गस्त बढ़ाने के निर्देश

