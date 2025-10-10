UPPSC Prelims 2025: नकल माफियाओं पर रखें निगाह, परीक्षा केंद्रों पर गस्त बढ़ाने के निर्देश

उन्नाव में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन 2025 (UPPSC Prelims 2025) की परीक्षा 12 अक्टूबर को 12 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। परीक्षा को सकुशल संपन्न करने के लिए रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों को ब्रीफ किया गया। पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश सिंह ने परीक्षा ड्यूटी में नियुक्त पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों को विस्तृत दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर एसपी ने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्था की जाए। परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं होनी चाहिए। इस मौके पर क्षेत्राधिकारी नगर भी मौजूद थे। एसपी ने उन्नाव जंक्शन रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया।