मौसम का ट्रिपल अटैक: बिना पूर्वानुमान के हुई झमाझम बारिश, करीब 70 की स्पीड से चली आंधी, बादल भी गरजे

मौसम विभाग के अनुसार 12 सितंबर शुक्रवार का अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री रहने का अनुमान है। बारिश की कोई विशेष संभावना नहीं है। शनिवार 13 सितंबर को 27 से 34 डिग्री तापमान के बीच 21 बारिश होने का अनुमान है। 14 सितंबर रविवार को 27 से 33 डिग्री तापमान के बीच 35 प्रतिशत, सोमवार 15 सितंबर को 26 से 33 डिग्री तापमान के बीच 32 प्रतिशत, 16 सितंबर मंगलवार को 26 से 32 डिग्री तापमान के बीच 60 प्रतिशत, बुधवार 17 सितंबर को 26 से 32 डिग्री तापमान के बीच 60 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है।