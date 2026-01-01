‘मुझे सुसाइड नोट लिखना है…’ प्यार की जिद में थाने पहुंची 16 साल की लड़की, इंस्पेक्टर से की चौंकाने वाली मांग

जब यह पूरी घटना किशोरी के भाई और 65 साल की दादी को हुई, तो उन्होंने विरोध किया और आरोपी युवक के घर जाकर हंगामा किया। इस दौरान यूपी पुलिस 112 पर शिकायत की गई। आरोप है की युवक ने किशोरी के घर पहुंचकर बुजुर्ग दादी को धमकी भी दी। किशोरी के परिजन टीपीनगर थाने पहुंचे , युवक और उसके परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी युवक को थाने बुलाया। पुलिस का कहना है कि युवक ने साजिश के तहत किशोरी को अपने ही परिजनों के खिलाफ उकसाया है ।