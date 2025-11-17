वाराणसी में हर महीने खरीदा जा रहा 2000 टन गोबर, जानें कहां हो रहा है इसका इस्तेमाल?

पशुपालक रोजाना सुबह दूध बेचने के साथ-साथ गोबर भी लेकर डेयरी प्लांट पहुंचते हैं। डेयरी गोबर को 50 पैसे प्रति किलो के हिसाब से खरीदती है। खास बात यह है कि जैसे ही गोबर तौल लिया जाता है, उसकी कीमत तुरंत पशुपालकों के खाते में भेज दी जाती है। वाराणसी प्लांट रोज 1.35 लाख लीटर दूध खरीद रहा है, जो जल्द ही 1.50 लाख लीटर तक पहुंचने वाला है।