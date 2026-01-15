8 हजार की नौकरी करने वाला निकला करोड़पति,जमीन-मकान जब्त

13 फरवरी 2025 को पुलिस ने आरोपी होजैफा नसीम और उसके साथी साहब अहमद को गिरफ्तार किया था। उनकी निशानदेही पर अलग-अलग जगहों से 3619 साड़ियां बरामद की गई थीं, जिनकी कीमत करीब 20.64 लाख रुपये थी। पुलिस ने इस मामले में होजैफा नसीम, उसके पिता नसीम अहमद उर्फ कोठा, भाई हारिस और अन्य साथियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। जांच में सामने आया कि आरोपी ने चोरी से कमाए गए पैसों से जमीन खरीदी और मकान बनवाया था, लेकिन उसके पास आय का कोई वैध स्रोत नहीं मिला।