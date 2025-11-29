धोपेश्वरनाथ मार्ग पर चला बुलडोज़र: 30 साल पुराने दावों की झोपड़ियां ध्वस्त, 20 को अंतिम नोटिस जारी

बरेली। कैंट इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ कैंट बोर्ड का सख्त रुख जारी है। लगातार दूसरे दिन शनिवार को भी मदारी पुलिया से धोपेश्वर मार्ग पर चला अभियान चर्चा में रहा। शुक्रवार को जहां दो बुलडोजरों की मदद से करीब दस झोपड़ियाँ गिरा दी गई थीं, वहीं शनिवार को शेष झोपड़ियों पर भी कार्रवाई करते हुए उन्हें हटाया गया। अचानक हुए इस कदम से इलाके में रहने वाले लोगों में अफरातफरी का माहौल बन गया।