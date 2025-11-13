Patrika LogoSwitch to English

Delhi Blast : फेमस अस्पताल से हटाई गई डॉक्टर आदिल की नेम प्लेट, प्रबंधन बोला…

Delhi Blast : डॉक्टर आदिल का आतंकी कनेक्शन सामने आने के बाद हॉस्पिटल से डॉक्टर आदिल की ने प्लेट हटा दी गई है।

2 min read
Google source verification

सहारनपुर

image

Shivmani Tyagi

Nov 13, 2025

Saharanpur News

खाली पड़ा अस्पताल की ओपीडी का वेटिंग एरिया ( फोटो स्रोत पत्रिका )

Delhi Blast : सहारनपुर के जिस अस्पताल में डॉक्टर आदिल प्रैक्टिस करता था वहां से उसकी नेम प्लेट हटा दी गई है। अस्पताल में अब सन्नाटा पसरा हुआ है। स्टाफ तो है लेकिन इस घटना के बाद से वहां मरीज गिनती के ही पहुंच रहे हैं। मरीजों से अधिक मीडियाकर्मियों की संख्या इस अस्पताल के बाहर दिखाई पड़ रही है।

अस्पताल में पहुंच रहे गिनती के मरीज

इस घटना के बाद अस्पताल में क्या महौल है यह पता लगाने के लिए जब पत्रिका रिपोर्टर अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि अस्पताल के मुख्य दरवाजे के अलावा ओपीडी और वोटिंग एरिया में जहां-जहां डॉक्टर आदिल के बोर्ड और नेम प्लेट लगी हुई थी उन सभी को हटा दिया गया है। कुछ बोर्ड पर सफेदी कर दी गई है। अस्पताल का वेटिंग एरिया सूना पड़ा है और गिनती के ही मरीज पहुंच रहे हैं। अस्पताल का स्टाफ भी सहमा हुआ है। जैसे ही कोई मीडियाकर्मी अंदर जाता है तो अस्पताल का स्टाफ इधर-उधर हो जाता है और खुद को बचाने की कोशिश करने लगता है।

करीबी डॉक्टर बोले कभी ऐसा शक ही नहीं हुआ

इसी बीच पूछने पर पता चला कि डॉक्टर आदिल की शादी में जो दो डॉक्टर सहारनपुर से गए थे वो दोनों फोर्स लीव से लौट आए हैं और उन्होंने दोबारा से ड्यूटी ज्वॉइन कर ली है। पत्रिका से बातचीत में इनमें से एक डॉक्टर बाबर ने बताया कि इस घटना से पहले तक उन्हे कभी कोई अंदेशा नहीं था कि डॉक्टर आदिल के आतंकियों से कनेक्शन हो सकते हैं। बताया कि वह ज्यादा बात नहीं करते थे लेकिन उनसे उपचार कराने के लिए काफी दूर-दूर से रोगी आते थे। बताया कि शादी में कुथ रीति-रिवाज जरूर अलग थे लेकिन कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई नहीं दी।

प्रबंधन ने कहा ज्वाइन कराकर हॉस्पिटल का नाम खराब हुआ

डॉक्टर आदिल को फेमस हॉस्पिटल का प्रबंधन पांच लाख रुपये महीना के पैकेज पर वी-ब्रॉस हॉस्पिटल से लेकर आया था। कल तक डॉक्टर आदिल को बहुत अच्छा डॉक्टर बताने वाला फेमस हॉस्पिटल का प्रबंधन अब ही कह रहा कि डॉक्टर आदिल को ज्वाइन कराकर बड़ी भूल हुई। हॉस्पिटल का नाम खराब करवा लिया और अब हॉस्पिटल की ओर मरीज भी नहीं आ रहे। इक्का-दुक्का मरीज ही अस्पताल में उपचार कराने के लिए पहुंच रहे हैं।

up news

Published on:

13 Nov 2025 11:57 pm

Hindi News / UP News / Delhi Blast : फेमस अस्पताल से हटाई गई डॉक्टर आदिल की नेम प्लेट, प्रबंधन बोला…

