Delhi Blast : फेमस अस्पताल से हटाई गई डॉक्टर आदिल की नेम प्लेट, प्रबंधन बोला…

इस घटना के बाद अस्पताल में क्या महौल है यह पता लगाने के लिए जब पत्रिका रिपोर्टर अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि अस्पताल के मुख्य दरवाजे के अलावा ओपीडी और वोटिंग एरिया में जहां-जहां डॉक्टर आदिल के बोर्ड और नेम प्लेट लगी हुई थी उन सभी को हटा दिया गया है। कुछ बोर्ड पर सफेदी कर दी गई है। अस्पताल का वेटिंग एरिया सूना पड़ा है और गिनती के ही मरीज पहुंच रहे हैं। अस्पताल का स्टाफ भी सहमा हुआ है। जैसे ही कोई मीडियाकर्मी अंदर जाता है तो अस्पताल का स्टाफ इधर-उधर हो जाता है और खुद को बचाने की कोशिश करने लगता है।