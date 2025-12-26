गोरखपुर में छात्र की कॉलेज में घुस कर गोली मारकर हत्या, आरोपी असलहा लहराते हुए फरार…दहशत में क्लास के दरवाजे बंद किए छात्र

हत्या की वारदात के बाद कॉलेज में अफरा तफरी मच गई। क्लास में छात्रों ने दरवाजे बंद कर लिए। सूचना पर पिपराइच पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि फायरिंग करने वाले आरोपी मोहल्ले के ही बताए जा रहे हैं, जो घटना के बाद से फरार हैं। पुलिस ताबड़तोड़ हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मृत छात्र के परिजनों की चीख पुकार से माहौल गमगीन है। आक्रोशित मुहल्ले के लोगों ने आरोपितों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है।