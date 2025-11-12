Delhi Blast तो मां की बीमारी बताकर सबूत मिटाने गया था डॉक्टर आदिल ! साथी डॉक्टरों ने किए खुलासे

डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी के बाद अस्पताल प्रशासन की ओर से एतियातन जिन दो डॉक्टर को फोर्स लीव पर भेजा गया था बुधवार को उन्होंने भी अस्पताल दोबारा से ज्वाइन कर लिया। दोबारा अस्पताल ज्वाइन करने के बाद दोनों डॉक्टर मीडिया से दूरी बनाते हुए दिखे लेकिन अपने एक बयान में इन्होंने कहा कि हम डॉक्टर आदिल की शादी में जरूर गए थे लेकिन हमारे उससे करीबी रिश्ते नहीं थे। बताया कि स्टाफ होने के नाते शादी का निमंत्रण मिला था और उसी अनुसार वह शादी में शामिल होने के लिए गए थे। दोनों डॉक्टर ने बताया कि, कश्मीर घूमने का अवसर मिल रहा था तो हम दो दिन पहले ही घूमने के लिए निकल गए थे। उन्होंने बताया कि डॉक्टर आदिल अक्सर कश्मीरी भाषा में बात करता था। इतने दिन उसके साथ रहकर कभी अंदेशा नहीं हुआ कि, उसके दिमाग में इतने खतरनाक मंसूबे चल रहे हैं और वह आतंकियों से मिला हुआ है।