Encounter : मुजफ्फरनगर में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक लाख का ईनामी “ईनाम कुरैशी” ढेर

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने मीडियाकर्मियों को बताया कि नईम मूल रूप से खालापार में रह रहा था। पिछले दिनों से इसने मुजफ्फरनगर में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद से ही नईम फरार चल रहा था। अब पुलिस को सूचना मिली कि नईम मीरापुर क्षेत्र में है। पुलिस ने इसे घेर लिया तो इसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान एक हैडकांस्टेबल को गोली लग गई। मीरापुर थाना प्रभारी को भी गोली लगी लेकिन उन्होंने बुलेट प्रुफ जैकेट पहनी हुई थी। इसके बाद पुलिस की ओर भी फायरिंग की गई। गोली लगने से नईम कुरैशी गिर पड़ा जबकि इसका साथी फरार हो गया।