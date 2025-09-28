Encounter : मुजफ्फरनगर में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक लाख का ईनामी “ईनाम कुरैशी” ढेर

मुठभेड़ के बाद मुठभेड़ स्थल पर मुजफ्फरनगर पुलिस ( फोटो स्रोत मुजफ्फरनगर पुलिस मीडिया सैल )
Encounter : कभी अपराध की राजधानी कहे जाने वाले मुजफ्फरनगर ( Muzaffarnagar Police ) में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ ( Encounter ) में एक लाख का ईनामी बदमाश "ईनाम" मारा गया। करीब 40 वर्षीय नईम के खिलाफ संगीन आरोपों में 35 से अधिक मुकदमें दर्ज थे। मेरठ के मुजफ्फरनगर के अलावा इसके खिलाफ सहारनपुर और मेरठ में भी कई मुकदमें दर्ज थे। पीछा कर रही पुलिस पर इसने पिस्टल से फायर किए। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से यह मारा गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने मीडियाकर्मियों को बताया कि नईम मूल रूप से खालापार में रह रहा था। पिछले दिनों से इसने मुजफ्फरनगर में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद से ही नईम फरार चल रहा था। अब पुलिस को सूचना मिली कि नईम मीरापुर क्षेत्र में है। पुलिस ने इसे घेर लिया तो इसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान एक हैडकांस्टेबल को गोली लग गई। मीरापुर थाना प्रभारी को भी गोली लगी लेकिन उन्होंने बुलेट प्रुफ जैकेट पहनी हुई थी। इसके बाद पुलिस की ओर भी फायरिंग की गई। गोली लगने से नईम कुरैशी गिर पड़ा जबकि इसका साथी फरार हो गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के अनुसार घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर हैड कांस्टेबल को भर्ती कर लिया गया है। पुलिस की एक टीम नईम के साथी की तलाश कर रही है। एसएसपी का कहना है कि नईम कुख्यात अपराधी नफीस कालिया गैंग का सदस्य था और इस पर 35 से अधिक मुकदमें दर्ज थे। जमानत पर आने के बाद यह एक बार फिर से संगीन वारदातों को अंजाम दे रहा था। इसके कब्जे से एक बाइक तमंचा और एक पिस्टल भी मिली है।
