यूपी में ससुर बना हैवान, बहू को बेल्ट से पीटा, गर्म चिमटे से जलाया हाथ और फिर जबरन पिलाया…..

पीड़िता के पिता ने बताया कि उनकी बेटी की शादी 29 नवंबर 2024 को कानपुर देहात के अकबरपुर कालीगंज निवासी हनी उर्फ ताबिस से हुई थी। शादी के कुछ ही समय बाद ससुराल पक्ष ने 20 लाख रुपये की मांग शुरू कर दी। जब मांग पूरी नहीं हुई तो बेटी को बेल्ट से पीटा गया, जबरन ऑलआउट का लिक्विड पिलाया गया और उसके हाथ को गर्म चिमटे से दाग दिया गया।