मऊ

पानी निकासी की समस्या से कोतवाली परिसर जलमग्न, फरियादी और पुलिसकर्मी दोनों परेशान

बेमौसम बारिश ने मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली परिसर को तालाब में बदल दिया है। चारों ओर पानी भर जाने से फरियादियों को कोतवाली तक पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

मऊ

image

Abhishek Singh

Oct 31, 2025

Mau

मोहम्मदाबाद कोतवाली, Pc: पत्रिका

Mau Weather : बेमौसम बारिश ने मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली परिसर को तालाब में बदल दिया है। चारों ओर पानी भर जाने से फरियादियों को कोतवाली तक पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

स्थानीय लोगों के मुताबिक, लगभग एक वर्ष पहले परिसर में इंटरलॉकिंग का कार्य कराया गया था, लेकिन उस दौरान पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं की गई। नतीजा यह है कि अब हल्की सी बारिश भी पूरे कोतवाली क्षेत्र को जलमग्न कर देती है।

थाने में पानी भरने से फरियादियों को परेशानी

पानी भरे होने से न सिर्फ आने वाले फरियादियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, बल्कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को भी इसी पानी में होकर आना-जाना पड़ रहा है। कोतवाली परिसर में रहने वाले पुलिसकर्मियों के परिजन भी जलभराव से प्रभावित हैं।

लोगों का कहना है कि यदि निर्माण कार्य के समय ही पानी निकासी की समुचित व्यवस्था की गई होती, तो आज यह स्थिति नहीं बनती। फिलहाल, बारिश रुकने के बाद भी परिसर में पानी निकासी की कोई ठोस व्यवस्था न होने से कोतवाली में जलभराव की समस्या बनी हुई है।

31 Oct 2025

31 Oct 2025 08:40 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / पानी निकासी की समस्या से कोतवाली परिसर जलमग्न, फरियादी और पुलिसकर्मी दोनों परेशान

