पानी निकासी की समस्या से कोतवाली परिसर जलमग्न, फरियादी और पुलिसकर्मी दोनों परेशान

लोगों का कहना है कि यदि निर्माण कार्य के समय ही पानी निकासी की समुचित व्यवस्था की गई होती, तो आज यह स्थिति नहीं बनती। फिलहाल, बारिश रुकने के बाद भी परिसर में पानी निकासी की कोई ठोस व्यवस्था न होने से कोतवाली में जलभराव की समस्या बनी हुई है।