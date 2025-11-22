Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

यूपी न्यूज

छात्र की मौत पर हुआ बवाल, प्रबंधक और प्रिंसिपल पर हत्या का मुकदमा, परिजनों ने किया सड़क जाम

धूमनगंज क्षेत्र के मुंडेरा स्थित इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में दसवीं के छात्र की संदिग्ध मौत के बाद शुक्रवार को परिजनों और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। छात्र के पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने स्कूल प्रबंधक और प्रधानाचार्य की गिरफ्तारी की मांग करते हुए स्कूल के बाहर शव रखकर सड़क जाम कर दिया। स्थिति बिगड़ते [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Nov 22, 2025

छात्र की मौत पर हुआ बवाल

छात्र की मौत पर हुआ बवाल

धूमनगंज क्षेत्र के मुंडेरा स्थित इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में दसवीं के छात्र की संदिग्ध मौत के बाद शुक्रवार को परिजनों और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। छात्र के पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने स्कूल प्रबंधक और प्रधानाचार्य की गिरफ्तारी की मांग करते हुए स्कूल के बाहर शव रखकर सड़क जाम कर दिया। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजन शांत हुए और शव को अंतिम संस्कार के लिए कौशांबी ले जाया गया।

क्या है पूरा मामला?

धूमनगंज थाना क्षेत्र के भोला का पुरवा, प्रीतमनगर निवासी अमर सिंह यादव के 14 वर्षीय बेटे शिवम यादव की गुरुवार को स्कूल परिसर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि छात्र के हाथ-पैर पर जले जैसे निशान थे और स्कूल प्रबंधन ने उसे बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी मौत हुई। परिजनों का कहना है कि बिना सूचना दिए स्कूल प्रशासन उसे एक निजी अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने शिवम को मृत घोषित कर दिया। परिवार को घटना की जानकारी भी दूसरों से मिली। संदेह होने पर परिजन शिवम को दो अन्य अस्पतालों में भी ले गए, जहां उसे मृत पाया गया।

परिजनों का हंगामा

पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव को एंबुलेंस से स्कूल के बाहर लेकर पहुंचे और सड़क पर रखकर प्रबंधक व प्रधानाचार्य की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे। जाम की वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया। मौके पर पहुंचे ACP धूमनगंज अजेन्द्र यादव और पुलिस टीम ने कार्रवाई का आश्वासन देकर भीड़ को शांत कराया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

22 Nov 2025 10:48 pm

Published on:

22 Nov 2025 10:45 pm

Hindi News / UP News / छात्र की मौत पर हुआ बवाल, प्रबंधक और प्रिंसिपल पर हत्या का मुकदमा, परिजनों ने किया सड़क जाम

बड़ी खबरें

View All

यूपी न्यूज

ट्रेंडिंग

Delhi Blast Case: दिल्ली धमाका केस में UP ATS की कार्रवाई तेज, NIA इनपुट पर 10 से अधिक डॉक्टरों से पूछताछ

यूपी में तेज हुई जांच : ATS की बड़ी कार्रवाई, कई जिलों के डॉक्टरों से पूछताछ (फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )
लखनऊ

Mau News: सुनार की दुकान में चोरी करने वाले चोर गिरफ्तार, दिन में बेचते थे मच्छरदानी और चटाई

Mau
मऊ

अब सिर्फ एक ही जगह भरे जाएंगे SIR फॉर्म, नियम तोड़ा तो होगी बड़ी कार्रवाई

Up news, gorakhpur
प्रयागराज

Interstate Drug Cartel Busted: अंतरराज्यीय ड्रग गिरोह का भंडाफोड़, 4 करोड़ से अधिक की हेरोइन बरामद; दो तस्कर गिरफ्तार

4 किलो हेरोइन बरामद, कीमत 4 करोड़ से अधिक; दो आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )
शामली

नाथ कॉरिडोर में 50 करोड़ के ड्रीम प्रोजेक्ट के निर्माण की रफ्तार तेज, बरेली बन रहा आध्यात्मिक पर्यटन का नया केंद्र

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.