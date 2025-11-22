छात्र की मौत पर हुआ बवाल, प्रबंधक और प्रिंसिपल पर हत्या का मुकदमा, परिजनों ने किया सड़क जाम

छात्र की मौत पर हुआ बवाल
धूमनगंज क्षेत्र के मुंडेरा स्थित इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में दसवीं के छात्र की संदिग्ध मौत के बाद शुक्रवार को परिजनों और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। छात्र के पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने स्कूल प्रबंधक और प्रधानाचार्य की गिरफ्तारी की मांग करते हुए स्कूल के बाहर शव रखकर सड़क जाम कर दिया। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजन शांत हुए और शव को अंतिम संस्कार के लिए कौशांबी ले जाया गया।
धूमनगंज थाना क्षेत्र के भोला का पुरवा, प्रीतमनगर निवासी अमर सिंह यादव के 14 वर्षीय बेटे शिवम यादव की गुरुवार को स्कूल परिसर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि छात्र के हाथ-पैर पर जले जैसे निशान थे और स्कूल प्रबंधन ने उसे बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी मौत हुई। परिजनों का कहना है कि बिना सूचना दिए स्कूल प्रशासन उसे एक निजी अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने शिवम को मृत घोषित कर दिया। परिवार को घटना की जानकारी भी दूसरों से मिली। संदेह होने पर परिजन शिवम को दो अन्य अस्पतालों में भी ले गए, जहां उसे मृत पाया गया।
पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव को एंबुलेंस से स्कूल के बाहर लेकर पहुंचे और सड़क पर रखकर प्रबंधक व प्रधानाचार्य की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे। जाम की वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया। मौके पर पहुंचे ACP धूमनगंज अजेन्द्र यादव और पुलिस टीम ने कार्रवाई का आश्वासन देकर भीड़ को शांत कराया।
