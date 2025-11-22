छात्र की मौत पर हुआ बवाल, प्रबंधक और प्रिंसिपल पर हत्या का मुकदमा, परिजनों ने किया सड़क जाम

धूमनगंज थाना क्षेत्र के भोला का पुरवा, प्रीतमनगर निवासी अमर सिंह यादव के 14 वर्षीय बेटे शिवम यादव की गुरुवार को स्कूल परिसर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि छात्र के हाथ-पैर पर जले जैसे निशान थे और स्कूल प्रबंधन ने उसे बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी मौत हुई। परिजनों का कहना है कि बिना सूचना दिए स्कूल प्रशासन उसे एक निजी अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने शिवम को मृत घोषित कर दिया। परिवार को घटना की जानकारी भी दूसरों से मिली। संदेह होने पर परिजन शिवम को दो अन्य अस्पतालों में भी ले गए, जहां उसे मृत पाया गया।