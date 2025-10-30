Mau News: बदला मौसम का मिजाज, तेज रफ्तार हवाओं के साथ भारी बारिश की आशंका, मऊ में येलो अलर्ट

Mau ka mausam, Pic- abhishek
Weather News: अरब सागर से उठे चक्रवात ‘मोंथा’ का असर अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिखने लगा है। मौसम विभाग ने मऊ जिले सहित आसपास के जिलों के लिए भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, अगले दो दिनों (30 और 31 अक्टूबर) तक जिले में रुक-रुक कर बारिश के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। इसके चलते मौसम अचानक ठंडा हो गया है और लोगों को अक्टूबर के अंत में ही नवंबर जैसी ठंडक महसूस हो रही है।
सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए रहने के कारण सूरज की किरणें नहीं निकल सकीं। दिन के समय अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में भी कमी आएगी।
तूफान के असर से धान और सब्जी फसलों को नुकसान का खतरा बना हुआ है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे खेतों में पानी की निकासी की व्यवस्था रखें और फसल को सुरक्षित करने के उपाय करें। खुले में रखे कृषि उपकरणों को ढकने और पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखने की सलाह दी गई है।
जिला प्रशासन ने आपदा नियंत्रण कक्ष को सक्रिय कर दिया है। अधिकारियों को संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
लोगों से सावधानी की अपील
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे तेज हवाओं और बारिश के दौरान पेड़ों, खंभों और कच्चे मकानों से दूर रहें, तथा बिजली उपकरणों का प्रयोग करते समय सतर्कता बरतें
मऊ सहित पूर्वांचल के कई जिलों में अगले 48 घंटे तक भारी बारिश की संभावना
30–40 किमी/घंटा की रफ्तार से चलेंगी हवाएं
तापमान में गिरावट और ठंडक बढ़ेगी
प्रशासन ने सभी विभागों को सतर्क रहने का निर्देश दिया।
