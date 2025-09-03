भोजपुरी एक्टर पवन सिंह की बढ़ी मुश्किलें, वाराणसी में ठगी और धमकी का मुकदमा दर्ज

Pavan singh case: वाराणसी के कैंट थाने में भोजपुरी अभिनेता एवं गायक पवन सिंह समेत चार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। यह कार्रवाई अदालत के आदेश पर की गई। होटल व्यवसायी विशाल सिंह ने 19 अगस्त को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में अर्जी दायर की थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया। करीब 14 दिन बाद पुलिस ने एफआईआर लिखी।