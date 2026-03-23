प्रयागराज का एयरफोर्स कर्मी निकला जासूस, गोपनीय जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाई

प्रयागराज के लाहुरपार निवासी 36 वर्षीय सुमित कुमार चबुआ एयरफोर्स स्टेशन में एमटीएस के पद पर तैनात था। उसकी गतिविधियों पर एयरफोर्स इंटेलिजेंस नई दिल्ली की काफी समय से नजर थी। जैसे ही पुख्ता सबूत हाथ लगे, राजस्थान इंटेलिजेंस की टीम ने दिल्ली और असम की एजेंसियों के साथ मिलकर जाल बिछाया। सुमित को चबुआ से हिरासत में लेने के बाद सीधा जयपुर स्थित केंद्रीय पूछताछ केंद्र लाया गया, जहां देश की विभिन्न खुफिया एजेंसियों ने उससे घंटों पूछताछ की।