प्रयागराज में बड़ा सड़क हादसा, बाइक की भिड़ंत में किशोर सहित 2 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल

प्रयागराज में हुआ बड़ा सड़क हादसा
प्रयागराज के गंगापार सोरांव इलाके में गुरुवार सुबह नहर ददौली के पास बाइक की आमने-सामने की भिड़ंत हुई। इस हादसे में कक्षा आठ के 16 वर्षीय शिवांशु शुक्ला और 35 वर्षीय राममिलन की मौत हो गई। साथ ही दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा उस समय हुआ जब शिवांशु अपने दोस्त तस्लीम के साथ बाइक से नहर ददौली जा रहा था।
तिली का पूरा गांव के पास उनकी बाइक सामने से आ रही दूसरी बाइक से टकरा गई। दोनों बाइकों की रफ्तार तेज थी जिसके कारण सभी लोग सड़क पर गिर गए। स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोरांव पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने शिवांशु और राममिलन को मृत घोषित कर दिया। तस्लीम और रामखेलावन को बाद में गंभीर स्थिति को देखते हुए स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल भेजा गया।
हादसे के कारण करीब आधे घंटे तक सड़क पर यातायात बाधित रहा। सोरांव पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर सड़क को सुचारू किया। घटना की जानकारी मिलते ही मृतकों और घायलों के परिजन अस्पताल पहुंच गए।शिवांशु के ननिहाल वालों ने बताया कि उसके पिता शेषमणि शुक्ला गुड़गांव में कारपेंटर का काम करते हैं। शिवांशु परिवार का इकलौता बेटा था और उसकी एक छोटी बहन है। वहीं, राममिलन के घरवालों ने बताया कि वह सुबह अपने रिश्तेदार रामखेलावन के साथ अचकवापुर गांव में रहने वाली अपनी बहन के घर गया था। वहां से लौटते समय ही यह हादसा हुआ।
