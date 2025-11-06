प्रयागराज में बड़ा सड़क हादसा, बाइक की भिड़ंत में किशोर सहित 2 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल

हादसे के कारण करीब आधे घंटे तक सड़क पर यातायात बाधित रहा। सोरांव पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर सड़क को सुचारू किया। घटना की जानकारी मिलते ही मृतकों और घायलों के परिजन अस्पताल पहुंच गए।शिवांशु के ननिहाल वालों ने बताया कि उसके पिता शेषमणि शुक्ला गुड़गांव में कारपेंटर का काम करते हैं। शिवांशु परिवार का इकलौता बेटा था और उसकी एक छोटी बहन है। वहीं, राममिलन के घरवालों ने बताया कि वह सुबह अपने रिश्तेदार रामखेलावन के साथ अचकवापुर गांव में रहने वाली अपनी बहन के घर गया था। वहां से लौटते समय ही यह हादसा हुआ।