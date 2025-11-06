Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

यूपी न्यूज

प्रयागराज में बड़ा सड़क हादसा, बाइक की भिड़ंत में किशोर सहित 2 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल

प्रयागराज के गंगापार सोरांव इलाके में गुरुवार सुबह नहर ददौली के पास बाइक की आमने-सामने की भिड़ंत हुई। इस हादसे में कक्षा आठ के 16 वर्षीय शिवांशु शुक्ला और 35 वर्षीय राममिलन की मौत हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Nov 06, 2025

प्रयागराज में हुआ बड़ा सड़क हादसा

प्रयागराज में हुआ बड़ा सड़क हादसा

प्रयागराज के गंगापार सोरांव इलाके में गुरुवार सुबह नहर ददौली के पास बाइक की आमने-सामने की भिड़ंत हुई। इस हादसे में कक्षा आठ के 16 वर्षीय शिवांशु शुक्ला और 35 वर्षीय राममिलन की मौत हो गई। साथ ही दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा उस समय हुआ जब शिवांशु अपने दोस्त तस्लीम के साथ बाइक से नहर ददौली जा रहा था।

तेज रफ्तार से आ रही बाइक आपस में टकराई

तिली का पूरा गांव के पास उनकी बाइक सामने से आ रही दूसरी बाइक से टकरा गई। दोनों बाइकों की रफ्तार तेज थी जिसके कारण सभी लोग सड़क पर गिर गए। स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोरांव पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने शिवांशु और राममिलन को मृत घोषित कर दिया। तस्लीम और रामखेलावन को बाद में गंभीर स्थिति को देखते हुए स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल भेजा गया।

आधे घंटे तक सड़क पर यातायात बाधित रहा

हादसे के कारण करीब आधे घंटे तक सड़क पर यातायात बाधित रहा। सोरांव पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर सड़क को सुचारू किया। घटना की जानकारी मिलते ही मृतकों और घायलों के परिजन अस्पताल पहुंच गए।शिवांशु के ननिहाल वालों ने बताया कि उसके पिता शेषमणि शुक्ला गुड़गांव में कारपेंटर का काम करते हैं। शिवांशु परिवार का इकलौता बेटा था और उसकी एक छोटी बहन है। वहीं, राममिलन के घरवालों ने बताया कि वह सुबह अपने रिश्तेदार रामखेलावन के साथ अचकवापुर गांव में रहने वाली अपनी बहन के घर गया था। वहां से लौटते समय ही यह हादसा हुआ।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

06 Nov 2025 09:17 pm

Hindi News / UP News / प्रयागराज में बड़ा सड़क हादसा, बाइक की भिड़ंत में किशोर सहित 2 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल

बड़ी खबरें

View All

यूपी न्यूज

ट्रेंडिंग

लखनऊ को जल्द मिलेगी 6-लेन विज्ञान पथ हाईवे की सौगात, पड़ोसी जिलों का सफर होगा आसान मात्र 1 घंटे में

लखनऊ का बदलता सफर: हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली और उन्नाव बस चंद घंटो में (फोटो सोर्स : AI)
लखनऊ

रिटायर्ड प्रोफेसर के घर हुई 32 लाख की चोरी का खुलासा…दाई का बेटा ही निकला चोर, पहले दिया पार्टी फिर चोरी की रकम से खेला जूआ

Up news, gorakhpur police
गोरखपुर

किला सबस्टेशन में शराब पार्टी का वीडियो वायरल, विभाग में मचा हड़कंप, चीफ इंजीनियर ने दिए जांच के आदेश

बरेली

लखनऊ में आजम खान ने मुख्तार अंसारी के बड़े भाई से की मुलाकात, बोले- कट्टा बेचने वाला बेटा विधायक; कानून व्यवस्था मजबूत

azam khan mukhtar ansari meeting lucknow remarks cutta seller son mla
लखनऊ

मेरठ-करनाल हाईवे पर दर्दनाक हादसाः दो दोस्तों की मौत, तीसरा गंभीर; एक झटके में बुझ गए दो घरों के चिराग”

Meerut
मेरठ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.