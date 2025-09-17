Patrika LogoSwitch to English

यूपी न्यूज

प्रयागराज में एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक में लगी भीषण आग, मौके पर मचा हड़कंप

प्रयागराज में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एलपीजी सिलेंडरों से भरे एक ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक औद्योगिक क्षेत्र स्थित भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन से 529 सिलेंडर लेकर अंबेडकर नगर जा रहा था।

प्रयागराज

Krishna Rai

Sep 17, 2025

प्रयागराज में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एलपीजी सिलेंडरों से भरे एक ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक औद्योगिक क्षेत्र स्थित भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन से 529 सिलेंडर लेकर अंबेडकर नगर जा रहा था। बताया जा रहा है कि जैसे ही ट्रक नए पुल के ऊपर पहुंचा, केबिन में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते धुआं उठने लगा और आसपास अफरा-तफरी मच गई।

पुलिस और दमकल विभाग की टीम पहुंच गई

ट्रक चालक मांडा थाना क्षेत्र के देलगांव निवासी तेज प्रताप सिंह ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम पहुंच गई। आग की गंभीरता को देखते हुए पुल के दोनों ओर का यातायात कुछ देर के लिए रोक दिया गया, जिससे लंबी कतारें लग गईं। लोग घबराए हुए थे, क्योंकि ट्रक में बड़ी संख्या में सिलेंडर लदे होने से बड़ा हादसा हो सकता था।

तेजी से मोर्चा संभाला और आग पर काबू पाया

दमकल विभाग की टीम ने तेजी से मोर्चा संभाला और आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि ट्रक में लदे सिलेंडरों तक आग नहीं पहुंची, वरना बड़ा विस्फोट हो सकता था। आग बुझने के बाद यातायात को दोबारा शुरू कर दिया गया और स्थिति सामान्य हो गई।

स्थानीय लोगों ने बताया कि अचानक आग लगने से कुछ देर तक भगदड़ जैसी स्थिति बन गई थी। हालांकि, पुलिस और फायर ब्रिगेड की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है कि ट्रक में शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ।इस घटना ने एक बार फिर साफ कर दिया कि गैस और ज्वलनशील पदार्थों के परिवहन में जरा सी चूक भी बड़ा हादसा करा सकती है। लोगों ने राहत की सांस ली कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और सैकड़ों सिलेंडरों से भरा ट्रक सुरक्षित बच गया।

Published on:

17 Sept 2025 09:22 pm

Hindi News / UP News / प्रयागराज में एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक में लगी भीषण आग, मौके पर मचा हड़कंप

