प्रयागराज में एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक में लगी भीषण आग, मौके पर मचा हड़कंप

स्थानीय लोगों ने बताया कि अचानक आग लगने से कुछ देर तक भगदड़ जैसी स्थिति बन गई थी। हालांकि, पुलिस और फायर ब्रिगेड की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है कि ट्रक में शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ।इस घटना ने एक बार फिर साफ कर दिया कि गैस और ज्वलनशील पदार्थों के परिवहन में जरा सी चूक भी बड़ा हादसा करा सकती है। लोगों ने राहत की सांस ली कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और सैकड़ों सिलेंडरों से भरा ट्रक सुरक्षित बच गया।