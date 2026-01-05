5 जनवरी 2026,

यूपी न्यूज

गर्भवती महिला की बेरहमी से की पिटाई, मासूम बेटे के सिर से उठा मां का साया

वाराणसी के लालपुर–पांडेयपुर थाना क्षेत्र के हुकुलगंज इलाके में गर्भवती महिला की मौत के बाद इलाके में तनाव फैल गया। महिला की मौत से गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने शव सड़क पर रखकर चक्काजाम कर दिया।

वाराणसी

image

Krishna Rai

Jan 05, 2026

वाराणसी के लालपुर–पांडेयपुर थाना क्षेत्र के हुकुलगंज इलाके में गर्भवती महिला की मौत के बाद इलाके में तनाव फैल गया। महिला की मौत से गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने शव सड़क पर रखकर चक्काजाम कर दिया।

गर्भवती महिला गंभीर रूप से घायल

जानकारी के अनुसार, बीती रात हुए झगड़े में एक गर्भवती महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां सोमवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला के पेट में पल रहा बच्चा भी नहीं बच सका, जिससे मामला और ज्यादा दर्दनाक हो गया।

लोगों ने किया चक्काजाम

चक्काजाम की सूचना मिलते ही लालपुर–पांडेयपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। बड़ी संख्या में लोग सड़क पर जमा हो गए, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया।

परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस की लापरवाही के कारण अभी तक आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है और पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

05 Jan 2026 10:01 pm

