अजगर ने नीलगाय के बच्चे को पूरा निगला, वन विभाग ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा

नीलगाय के बच्चे को निगला अजगर
रविवार सुबह उतरांव थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में एक हैरान कर देने वाली घटना हुई। गांव के पास नाले के किनारे धान के खेत में एक अजगर ने नीलगाय के बच्चे को निगल लिया। जब ग्रामीण वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अजगर नीलगाय के बच्चे को आधा निगल चुका था।
यह देखकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए और तुरंत 112 नंबर पर सूचना दी। थोड़ी देर में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगर को पकड़ लिया। टीम में अल्पेश कुमार, सुरेश कुमार और मनोज कुमार शामिल थे। उन्होंने बताया कि यह अजगर बहुत बड़ा था और उसने नीलगाय के बच्चे को पूरा निगल लिया था। बच्चे की मौत हो गई।
टीम ने बताया कि अजगर को सुरक्षित पकड़कर दूर जंगल में छोड़ दिया गया। गांव के लाइमैन महेंद्र कुमार यादव ने कहा कि यह अजगर पिछले कई दिनों से खेतों में दिखाई दे रहा था, जिस वजह से ग्रामीण खेतों की तरफ जाने से डर रहे थे।
