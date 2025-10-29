अजगर ने नीलगाय के बच्चे को पूरा निगला, वन विभाग ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा

यह देखकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए और तुरंत 112 नंबर पर सूचना दी। थोड़ी देर में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगर को पकड़ लिया। टीम में अल्पेश कुमार, सुरेश कुमार और मनोज कुमार शामिल थे। उन्होंने बताया कि यह अजगर बहुत बड़ा था और उसने नीलगाय के बच्चे को पूरा निगल लिया था। बच्चे की मौत हो गई।