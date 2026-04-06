छोटे सिलिंडर की बिक्री फिर से हुई शुरू, 5 किलो वाले सिलिंडर से छात्रों और प्रवासी मजदूरों को राहत

ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन फेडरेशन के मंडल महामंत्री और त्रिवेणी गैस एजेंसी के संचालक ने बताया कि इंडियन ऑयल का पांच किलोग्राम सिलिंडर करीब सात मार्च से बंद था, लेकिन 23 मार्च से इसकी सप्लाई फिर शुरू हो गई है। प्रयागराज के करीब 30 गैस एजेंसियों में इन सिलिंडरों की पर्याप्त सप्लाई शुरू हो चुकी है। यह सिलिंडर बिना पते के प्रमाण के सिर्फ आधार कार्ड के आधार पर खरीदा जा सकता है और इसकी रिफिल भी आसानी से करवाई जा सकती है। नए पांच किलोग्राम के सिलिंडर की कीमत 1533 रुपये है, जबकि रिफिल 589 रुपये में हो सकती है।