छात्र की हत्या का खुलासा: अवैध संबंधों की जानकारी पर कर रहा था अवैध वसूली, टीचर ने काट दिया गला

Student extorting money from teacher: कानपुर देहात में 17 वर्षीय नाबालिग छात्र की प्राइवेट स्कूल के टीचर ने चाकू से गला काटकर हत्या कर दी। शुरुआती जांच में पता चला कि पैसे के लेनदेन के कारण यह हत्या हुई है। लेकिन हत्या का मुख्य कारण व्यक्तिगत संबंधों की जानकारी और वसूली को लेकर था। क्षेत्राधिकारी ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिसने बताया कि उसके व्यक्तिगत संबंधों की जानकारी मृतक को हो गई थी और वह मुंह बंद रखने के लिए पैसे की मांग कर रहा था। काफी पैसा दे भी चुका है। पीछा छुड़ाने के लिए उसने उसकी हत्या कर दी है। पुलिस ने आलाकत्ल भी बरामद कर लिया है। घटना मंगलपुर थाना क्षेत्र के झींझक की है।