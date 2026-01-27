27 जनवरी 2026,

मंगलवार

यूपी न्यूज

छात्र की हत्या का खुलासा: अवैध संबंधों की जानकारी पर कर रहा था अवैध वसूली, टीचर ने काट दिया गला

Student extorting money from teacher कानपुर देहात में 17 वर्षीय छात्र की हत्या का सनसनी खेत खुलासा हुआ। मृतक हथियारों की डांस टीचर के अवैध संबंधों की जानकारी हो गई थी। मुंह बंद रखने के लिए वह डांस टीचर से पैसे की मांग करता था। ‌

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Jan 27, 2026

घटना की जानकारी देते क्षेत्राधिकारी, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी शिक्षक (फोटो सोर्स- कानपुर देहात पुलिस)

फोटो सोर्स कानपुर देहात पुलिस

Student extorting money from teacher: कानपुर देहात में 17 वर्षीय नाबालिग छात्र की प्राइवेट स्कूल के टीचर ने चाकू से गला काटकर हत्या कर दी। शुरुआती जांच में पता चला कि पैसे के लेनदेन के कारण यह हत्या हुई है। लेकिन हत्या का मुख्य कारण व्यक्तिगत संबंधों की जानकारी और वसूली को लेकर था। क्षेत्राधिकारी ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिसने बताया कि उसके व्यक्तिगत संबंधों की जानकारी मृतक को हो गई थी और वह मुंह बंद रखने के लिए पैसे की मांग कर रहा था। काफी पैसा दे भी चुका है। पीछा छुड़ाने के लिए उसने उसकी हत्या कर दी है। पुलिस ने आलाकत्ल भी बरामद कर लिया है। घटना मंगलपुर थाना क्षेत्र के झींझक की है।

गला काटकर हुई थी हत्या

उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत झींझक निवासी 17 वर्षीय सौरभ पाल पुत्र सुभाष पाल की धारदार चाकू से गला काट कर हत्या कर दी गई थी। आरोप प्राइवेट स्कूल के टीचर पर लगाया गया था। पुलिस ने आरोपी शिक्षक अनूप सिंह निवासी काकोरी लखनऊ को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में जानकारी हुई कि डांस टीचर रहने के दौरान सौरभ से उसकी जान पहचान हुई।‌ इस दौरान सौरभ पाल को उसके अवैध संबंधों की जानकारी हो गई थी। ‌

17 साल का छात्र कर रहा था वसूली

17 वर्षीय सौरभ मुंह बंद रखने के लिए डांस टीचर अनूप से पैसे की मांग करता था। वह उसे ब्लैकमेल कर रहा था, जिसको लेकर दोनों के बीच विवाद बना रहता था। बीते 26 जनवरी को भी सौरभ ने डांस टीचर अनूप से रुपए की मांग की थी। इस पर अनूप ने इंस्टाग्राम कॉल के माध्यम से प्राइवेट स्कूल के पास बुलाया। वहां पर दोनों के बीच विवाद हुआ। इस पर अनूप ने सौरभ पर चाकू से हमला कर दिया। जिनकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी। ‌

क्या कहते हैं क्षेत्राधिकार डेरापुर?

क्षेत्राधिकारी डेरापुर सौरभ कुमार वर्मा ने बताया कि आरोपी अनूप कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि मृतक सौरभ पाल को उसके व्यक्तिगत संबंधों की जानकारी हो गई थी। जिसके कारण सौरभ उससे पैसे की मांग कर रहा था। जिसकी डिमांड से परेशान होकर उसने उसकी हत्या कर दी। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। ‌

Published on:

27 Jan 2026 08:41 pm

Hindi News / UP News / छात्र की हत्या का खुलासा: अवैध संबंधों की जानकारी पर कर रहा था अवैध वसूली, टीचर ने काट दिया गला

यूपी न्यूज

ट्रेंडिंग

UGC नियमों पर मचे बवाल के बीच सीएम योगी का जातिवाद पर बड़ा बयान, जानें क्या बोले

गोरखपुर

खेड़ली बाजार में शराब दुकान पर प्रशासन मौन, महिलाओं ने दी आंदोलन की चेतावनी

betul news
बेतुल

बाहर पुलिस का पहरा, अंदर निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट… बरेली में सत्ता बनाम अफसर की खुली जंग, जानें अब क्या होगा

बरेली

Arijit Singh: एक झटके में टूट गया करोड़ों फैंस का दिल, अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से लिया रिटायरमेंट

arjit
बॉलीवुड

कांग्रेस का व्यवहार अफसोसनाक, गवर्नर का अपमान बर्दाश्त नहीं: जोशी

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी
हुबली
