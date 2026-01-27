छात्र की हत्या का खुलासा: अवैध संबंधों की जानकारी पर कर रहा था अवैध वसूली, टीचर ने काट दिया गला

फोटो सोर्स कानपुर देहात पुलिस
Student extorting money from teacher: कानपुर देहात में 17 वर्षीय नाबालिग छात्र की प्राइवेट स्कूल के टीचर ने चाकू से गला काटकर हत्या कर दी। शुरुआती जांच में पता चला कि पैसे के लेनदेन के कारण यह हत्या हुई है। लेकिन हत्या का मुख्य कारण व्यक्तिगत संबंधों की जानकारी और वसूली को लेकर था। क्षेत्राधिकारी ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिसने बताया कि उसके व्यक्तिगत संबंधों की जानकारी मृतक को हो गई थी और वह मुंह बंद रखने के लिए पैसे की मांग कर रहा था। काफी पैसा दे भी चुका है। पीछा छुड़ाने के लिए उसने उसकी हत्या कर दी है। पुलिस ने आलाकत्ल भी बरामद कर लिया है। घटना मंगलपुर थाना क्षेत्र के झींझक की है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत झींझक निवासी 17 वर्षीय सौरभ पाल पुत्र सुभाष पाल की धारदार चाकू से गला काट कर हत्या कर दी गई थी। आरोप प्राइवेट स्कूल के टीचर पर लगाया गया था। पुलिस ने आरोपी शिक्षक अनूप सिंह निवासी काकोरी लखनऊ को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में जानकारी हुई कि डांस टीचर रहने के दौरान सौरभ से उसकी जान पहचान हुई। इस दौरान सौरभ पाल को उसके अवैध संबंधों की जानकारी हो गई थी।
17 वर्षीय सौरभ मुंह बंद रखने के लिए डांस टीचर अनूप से पैसे की मांग करता था। वह उसे ब्लैकमेल कर रहा था, जिसको लेकर दोनों के बीच विवाद बना रहता था। बीते 26 जनवरी को भी सौरभ ने डांस टीचर अनूप से रुपए की मांग की थी। इस पर अनूप ने इंस्टाग्राम कॉल के माध्यम से प्राइवेट स्कूल के पास बुलाया। वहां पर दोनों के बीच विवाद हुआ। इस पर अनूप ने सौरभ पर चाकू से हमला कर दिया। जिनकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी।
क्षेत्राधिकारी डेरापुर सौरभ कुमार वर्मा ने बताया कि आरोपी अनूप कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि मृतक सौरभ पाल को उसके व्यक्तिगत संबंधों की जानकारी हो गई थी। जिसके कारण सौरभ उससे पैसे की मांग कर रहा था। जिसकी डिमांड से परेशान होकर उसने उसकी हत्या कर दी। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।
