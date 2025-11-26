निर्धन परिवारों की कन्याओं को एक लाख के उपहार व नकदी देगी योगी सरकार, वैवाहिक बंधन में बंधेंगे 1000 जोड़े, जर्मन हैंगर पंडाल तैयार

बरेली। उत्तर प्रदेश के समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए वृहद स्तर पर प्रयास कर रही है। इसी क्रम में, योगी सरकार आधुनिक साज-सज्जा युक्त जर्मन हैंगर पंडाल में निर्धन परिवारों की कन्याओं का सामूहिक विवाह कराने जा रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत बरेली में इस बार भव्य स्तर पर आयोजन होने जा रहा है। 27 और 28 नवंबर को जिले भर के एक हजार जोड़ों का सामूहिक विवाह बरेली कालेज परिसर स्थित बड़े मैदान में कराया जायेगा।
इस कार्यक्रम में दो दिन तक सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विवाह संस्कार संपन्न होंगे। दोनों दिन 10 हजार से अधिक लोग-वर पक्ष और वधू पक्ष के परिवार के लोग आयोजन में शामिल होंगे। जिले के मंत्री, सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि नवयुगलों को आशीर्वाद देंगे। कार्यक्रम के दृष्टिगत डीएम अविनाश सिंह के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत गुरुवार को नगर निगम, विकास खण्ड भुता, फरीदपुर, भदपुरा, नवाबगंज, भोजीपुरा, बिथरी चैनपुर, क्यारा एवं नगर पालिका परिषद फरीदपुर, नवाबगंज नगर पंचायत सेंथल, धौराटांडा, रिठौरा, ठिरिया निजावत खाँ और शुक्रवार को विकासखण्ड आलमपुर जाफराबाद, मझगवां, रामनगर, बहेड़ी, रिछा, फतेहगंज पश्चिमी, मीरगंज, शेरगढ़ नगर पालिका परिषद आंवला, बहेड़ी, नगर पंचायत बिशारतगंज, देवरनियां, रिछा, शेरगढ़, शीशगढ़, फतेहगंज पश्चिमी, मीरगंज, शाही का सामूहिक विवाह हेतु वृहद कार्यक्रम का आयोजन बरेली कॉलेज, बरेली के मैदान में किया जाएगा।
जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधांशु शेखर ने बताया कि इस बार बरेली जिले के लिए 910 जोड़ों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। योजना की लोकप्रियता को देखते हुए ढाई हजार से अधिक आवेदकों का सत्यापन कराया गया, जिसमें से एक हजार पात्र जोड़ों का चयन किया गया है। यदि किसी कारणवश 60-70 जोड़े अनुपस्थित भी हो जाएं, तब भी लक्ष्य प्रभावित नहीं होगा। पहले दिन 490 जबकि दूसरे दिन 510 जोड़ों का विवाह कराया जायेगा। लाभार्थी सुबह आठ बजे से पंडाल में पहुंचने लगेंगे। सुबह 11 बजे तक विवाह रस्में शुरू कर दी जाएंगी। दोपहर 2 बजे भोजन के बाद विवाह समारोह सम्पन्न होगा। बरेली कालेज मैदान में तैयार हो रहे विशाल पंडाल में पश्चिमी गेट से आम नागरिकों का प्रवेश होगा। जबकि, पूर्वी गेट से जनप्रतिनिधियों का प्रवेश होगा ताकि भीड़ का सहज प्रबंधन हो सके। विवाह स्थल पर बैठने, भोजन, फोटो स्पॉट और अनुष्ठान स्थल के लिए अलग-अलग ब्लॉक बनाए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रति दुल्हन एक लाख रुपये स्वीकृत हैं। 60 हजार रुपये दुल्हन के खाते में, 25 हजार रुपये की उपहार सामग्री हेतु तथा 15 हजार रुपये आयोजन पर व्यय किये जायेंगे। सामूहिक विवाह योजना के तहत नवविवाहित जोड़ों को कुल 24 प्रकार के घरेलू व आवश्यक सामान प्रदान किए जाएंगे। इनमें प्रमुख रूप से पांच साड़ियां, पेटीकोट, चुनरी, पैंट-शर्ट का कपड़ा, ट्रॉली बैग, डिनर सेट, प्रेशर कुकर, कड़ाही, सीलिंग फैन, आयरन, कंबल, गद्दा, सिन्हौरा, चांदी की बिछिया, चांदी की पायल, श्रृंगार बॉक्स व अन्य गृहस्थी का सामान मिलेगा।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी देवयानी, परियोजना निदेशक डीआरडीए चन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव, डीसी मनरेगा हसीब अंसारी, जिला विकास अधिकारी विकास कुमार यादव, डीसी एनआरएलएम, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, समस्त बीएलओ सहित सम्बंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
