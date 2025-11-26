निर्धन परिवारों की कन्याओं को एक लाख के उपहार व नकदी देगी योगी सरकार, वैवाहिक बंधन में बंधेंगे 1000 जोड़े, जर्मन हैंगर पंडाल तैयार

जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधांशु शेखर ने बताया कि इस बार बरेली जिले के लिए 910 जोड़ों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। योजना की लोकप्रियता को देखते हुए ढाई हजार से अधिक आवेदकों का सत्यापन कराया गया, जिसमें से एक हजार पात्र जोड़ों का चयन किया गया है। यदि किसी कारणवश 60-70 जोड़े अनुपस्थित भी हो जाएं, तब भी लक्ष्य प्रभावित नहीं होगा। पहले दिन 490 जबकि दूसरे दिन 510 जोड़ों का विवाह कराया जायेगा। लाभार्थी सुबह आठ बजे से पंडाल में पहुंचने लगेंगे। सुबह 11 बजे तक विवाह रस्में शुरू कर दी जाएंगी। दोपहर 2 बजे भोजन के बाद विवाह समारोह सम्पन्न होगा। बरेली कालेज मैदान में तैयार हो रहे विशाल पंडाल में पश्चिमी गेट से आम नागरिकों का प्रवेश होगा। जबकि, पूर्वी गेट से जनप्रतिनिधियों का प्रवेश होगा ताकि भीड़ का सहज प्रबंधन हो सके। विवाह स्थल पर बैठने, भोजन, फोटो स्पॉट और अनुष्ठान स्थल के लिए अलग-अलग ब्लॉक बनाए जा रहे हैं।