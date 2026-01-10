50 हजार की रिश्वत लेते दरोगा रंगे हाथ गिरफ्तार, एंटी करप्शन की कारवाई के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप

एंटी करप्शन की टीम ने योजना के तहत पवन स्वीट्स की दुकान के सामने, थाना कोतवाली क्षेत्र में आरोपित को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोच लिया। टीम ने मौके पर ही आरोपित के पास से रिश्वत की रकम बरामद की है। फरेंदा थानाध्यक्ष योगेंद्र राय ने बताया कि एंटी करप्शन टीम द्वारा उप निरीक्षक अशरफ को गिरफ्तार किया गया है। मामले में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, एंटी करप्शन की इस कारवाई के बाद महकमे में खलबली मची हुई है।