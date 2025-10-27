खेल-खेल में ट्रेन पर चढ़े तीन नाबालिग भाई-बहन, चित्रकूट से पहुंच गए प्रयागराज

तीनों बच्चे आपस में भाई-बहन हैं। बड़ा भाई संजू सिंह 11 साल, बहन खुशबू 10 साल और सबसे छोटी बहन किरण 6 साल की है। उनके पिता का नाम चेलू सिंह है। बच्चों ने बताया कि वे चित्रकूट स्टेशन के पास खेल रहे थे। खेलते-खेलते बच्चे एक ट्रेन में चढ़ गए और सीटों पर बैठकर बातें करने लगे। जब ट्रेन चल पड़ी तो उन्हें लगा कि यह भी खेल का हिस्सा है, इसलिए वे डरे नहीं। थोड़ी देर बाद ट्रेन प्रयागराज जंक्शन पहुंची, तो तीनों उतर गए।