लव मैरिज का दर्दनाक अंत, पत्नी का वॉट्सएप चैट देख पति ने कर डाला खौफनाक कांड

जानकारी के मुताबिक बेईली कुंड निवासी अर्जुन ने दो वर्ष पहले बड़हलगंज के मदरिया की रहने वाली खुशबू से लव मैरिज किया था। चार दिन तक घर में बहू के न दिखने पर पिता श्याम नारायण के अलावा मां जब भी पूछते अर्जुन हर बार यही कहता कि खुशबू नाराज होकर घर चली गई है। अंत में श्याम नारायण थाने पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी दी।