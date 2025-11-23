आजमगढ़ में दो सड़क हादसों के बाद हुआ बवाल, गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन,चालक फरार

भीषण सड़क हादसा (Photo Source- Patrika Input)
यूपी के आजमगढ़ जिले में शुक्रवार को दो अलग-अलग जगह हुए सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसों के बाद एक स्थान पर ग्रामीणों ने दो घंटे तक सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। पुलिस ने समझाकर जाम खत्म कराया।जीयनपुर थाना क्षेत्र के चौको खुर्द गांव में 65 वर्षीय एक्कम राम सुबह चाय पीकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान बभनौली की ओर से आ रही तेज रफ्तार मैजिक ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर के बाद चालक वाहन लेकर भाग निकला।
वृद्ध की मौत के बाद ग्रामीणों में गुस्सा फैल गया। लोगों ने लाटघाट–नरहन मार्ग पर ड्रम लगाकर दो घंटे तक जाम लगा दिया। वे तेज रफ्तार वाहनों पर कार्रवाई और मुआवजा की मांग पर अड़े रहे।अजमतगढ़ प्रमुख प्रतिनिधि मनीष मिश्रा के समझाने के बाद ग्रामीणों ने जाम हटाया। पुलिस ने शव को पोस्टmortem के लिए भेज दिया। एक्कम राम के कोई वारिस नहीं थे और वह अपने चचेरे भाई हीरा के साथ रहते थे। पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
कंधरापुर थाना क्षेत्र के मंदुरी–कंधरापुर मार्ग पर शाम करीब 5 बजे तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दो लोगों को जोरदार टक्कर मार दी।हादसे में महराजगंज विद्युत उपकेंद्र में संविदा लाइनमैन राजनाथ सिंह की मौत हो गई, जबकि उनके सहकर्मी जितेंद्र प्रजापति घायल हो गए। दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने राजनाथ सिंह को मृत घोषित कर दिया। घायल जितेंद्र का इलाज जारी है। राजनाथ सिंह के अचानक निधन से परिवार में कोहराम मच गया। वे एक बेटे और एक बेटी के पिता थे।
बड़ी खबरेंView All
यूपी न्यूज
ट्रेंडिंग