आजमगढ़ में दो सड़क हादसों के बाद हुआ बवाल, गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन,चालक फरार

यूपी के आजमगढ़ जिले में शुक्रवार को दो अलग-अलग जगह हुए सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसों के बाद एक स्थान पर ग्रामीणों ने दो घंटे तक सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। पुलिस ने समझाकर जाम खत्म कराया।जीयनपुर थाना क्षेत्र के चौको खुर्द गांव में 65 वर्षीय एक्कम राम सुबह चाय पीकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान बभनौली की ओर से आ रही तेज रफ्तार मैजिक ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर के बाद चालक वाहन लेकर भाग निकला।