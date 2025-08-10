10 अगस्त 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

यूपी न्यूज

UP Crime : जिसे मरा हुआ समझकर छोड़ गए वो थाने जा पहुंचा, हमलावर बाप-बेटे गिरफ्तार

UP Crime : दो पक्षों के बीच मामूली कहासुनी को लेकर विवाद हुआ और फिर थपकी से एक पक्ष ने दूसरे पर हमला बोल दिया। पुलिस ने अब हमलावर पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया है।

सहारनपुर

Shivmani Tyagi

Aug 10, 2025

Saharanpur Crime
हमले के आरोपी पुलिस हिरासत में और बरामद थपकी

UP Crime : सहारनपुर पुलिस ने जान से मारने की नीयत से हमला करने के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों ने एक युवक पर थपकी से हमला किया था। हमले से युवक बेहोश हो गया जिसे मरा हुआ समझकर दोनों हमलावर भाग गए लेकिन घायल युवक को कुछ देर बाद होश आ गया और वो पुलिस थाने जा पहुंचा। इसने पुलिस को पूरी घटना बता दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। अब रविवार को पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

थपकी से किया था सिर पर वार

यह घटना 9 अगस्त की है। देवबंद थाना क्षेत्र के गांव खेड़ा मुगल के रहने वाले मुनेश के अनुसार उसी के गांव के रहने वाले नीरज और उसके पिता हुक्म सिंह ने गाली गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट कर दी। इतना ही नहीं थपकी से उसके सिर पर जानलेवा हमला कर दिया और मरा हुआ समझकर चले गए। इसके बाद घायल मुनेश ने होश आने पर परिजनों को पूरी घटना बताई और पुलिस से शिकायत करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया लेकिन आरोपी पिता-पुत्र फरार घटना के बाद से ही फरार थे।

ये भी पढ़ें

Cyber Crime : वाट्सऐप मैसेज भेजकर एसीएमओ के खाते से 4.19 लाख रुपये उड़ाए
सहारनपुर
Cyber Crime

बेटा बोला पिता के साथ हुआ था विवाद

अब पुलिस ने दोनों हमलावर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ करने पर हमलावर नीरज ने बताया कि, ''मेरे पिता हुक्म सिंह और मुनेश के बीच विवाद हो गया था। मुनेश ने गाली दे दी थी इसके बाद गुस्से में आकर मैने मुनेश पर थपकी से हमला कर दिया था। पुलिस ने दोनों को न्यायालय के समक्ष पेश किया है। पुलिस का कहना है कि हमलावरों की निशानदेही पर हमले में इस्तेमाल की गई कपड़े धोने की थपकी भी बरामद कर ली गई है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

Updated on:

10 Aug 2025 10:16 pm

Published on:

10 Aug 2025 10:15 pm

Hindi News / UP News / UP Crime : जिसे मरा हुआ समझकर छोड़ गए वो थाने जा पहुंचा, हमलावर बाप-बेटे गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.