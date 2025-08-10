UP Crime : जिसे मरा हुआ समझकर छोड़ गए वो थाने जा पहुंचा, हमलावर बाप-बेटे गिरफ्तार

यह घटना 9 अगस्त की है। देवबंद थाना क्षेत्र के गांव खेड़ा मुगल के रहने वाले मुनेश के अनुसार उसी के गांव के रहने वाले नीरज और उसके पिता हुक्म सिंह ने गाली गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट कर दी। इतना ही नहीं थपकी से उसके सिर पर जानलेवा हमला कर दिया और मरा हुआ समझकर चले गए। इसके बाद घायल मुनेश ने होश आने पर परिजनों को पूरी घटना बताई और पुलिस से शिकायत करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया लेकिन आरोपी पिता-पुत्र फरार घटना के बाद से ही फरार थे।