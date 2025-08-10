UP Crime : जिसे मरा हुआ समझकर छोड़ गए वो थाने जा पहुंचा, हमलावर बाप-बेटे गिरफ्तार

UP Crime : सहारनपुर पुलिस ने जान से मारने की नीयत से हमला करने के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों ने एक युवक पर थपकी से हमला किया था। हमले से युवक बेहोश हो गया जिसे मरा हुआ समझकर दोनों हमलावर भाग गए लेकिन घायल युवक को कुछ देर बाद होश आ गया और वो पुलिस थाने जा पहुंचा। इसने पुलिस को पूरी घटना बता दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। अब रविवार को पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
यह घटना 9 अगस्त की है। देवबंद थाना क्षेत्र के गांव खेड़ा मुगल के रहने वाले मुनेश के अनुसार उसी के गांव के रहने वाले नीरज और उसके पिता हुक्म सिंह ने गाली गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट कर दी। इतना ही नहीं थपकी से उसके सिर पर जानलेवा हमला कर दिया और मरा हुआ समझकर चले गए। इसके बाद घायल मुनेश ने होश आने पर परिजनों को पूरी घटना बताई और पुलिस से शिकायत करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया लेकिन आरोपी पिता-पुत्र फरार घटना के बाद से ही फरार थे।
अब पुलिस ने दोनों हमलावर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ करने पर हमलावर नीरज ने बताया कि, ''मेरे पिता हुक्म सिंह और मुनेश के बीच विवाद हो गया था। मुनेश ने गाली दे दी थी इसके बाद गुस्से में आकर मैने मुनेश पर थपकी से हमला कर दिया था। पुलिस ने दोनों को न्यायालय के समक्ष पेश किया है। पुलिस का कहना है कि हमलावरों की निशानदेही पर हमले में इस्तेमाल की गई कपड़े धोने की थपकी भी बरामद कर ली गई है।