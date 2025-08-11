UP News : पुलिस गांव में तलाशती रही चोर! शहर की स्ट्रीट लाइटों से बैटरी और पैनल हो गए चोरी

इस मामले में यूपी नेडा के परियोजना अधिकार आरबी वर्मा की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई है। इस तरहीर में बताया गया है कि जिलाधिकारी आवास से होटल क्लार्क इंटरनेशल चौराहे को जोड़ने वाली सड़क पर 48 सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाई गई थी। 22 जनवरी को पता चला कि यहां से करीब 9 बैट्री, एक एलईडी और दो पैनल चोरी कर लिए गए। चोरों ने इन्हे चोरी कर लिया। ये तहरीर पुलिस को दी गई लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। इसके बाद जिलाधिकारी से लेकर नगर निगम के आला अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया गया तो मामला दर्ज हुआ।