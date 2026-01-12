क्या बदलेगा सत्ता का गणित? कांग्रेस आज जारी करेगी यूपी 2027 के लिए 100 दिन का प्लान

कांग्रेस का यह 100 दिन का प्लान सीधे तौर पर यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। इससे पार्टी अपनी दावेदारी को मज़बूती से पेश करना चाहती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या 2027 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, या फिर कांग्रेस महागठबंधन के साथ मिलकर चुनावी रण में उतरेगी। आने वाले 100 दिन इस दिशा में कई संकेत दे सकते हैं।