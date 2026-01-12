12 जनवरी 2026,

सोमवार

लखनऊ

क्या बदलेगा सत्ता का गणित? कांग्रेस आज जारी करेगी यूपी 2027 के लिए 100 दिन का प्लान

UP Congress 100 Days Plan: प्रियंका गांधी वाड्रा के जन्मदिन पर कांग्रेस यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी का संकेत देगी। पार्टी अपनी 100 दिवसीय कार्ययोजना और राजनीतिक रोडमैप पेश करेगी।

लखनऊ

image

Anuj Singh

Jan 12, 2026

यूपी में 100 दिन की रणनीति से बदलेगा सियासी खेल?

यूपी में 100 दिन की रणनीति से बदलेगा सियासी खेल? Source- Patrika

UP Politics: कांग्रेस पार्टी 12 जनवरी को प्रियंका गांधी वाड्रा के जन्मदिन को उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने और राजनीतिक गतिविधियों को तेज करने के अवसर के रूप में मनाने जा रही है। इस मौके पर पार्टी प्रदेश भर में अपनी आगामी 100 दिनों की रणनीति का औपचारिक ऐलान करेगी। कांग्रेस का मानना है कि यह पहल पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरेगी और संगठन को स्पष्ट दिशा देगी।

एक साथ होंगे मंडल मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस

प्रियंका गांधी वाड्रा के जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएंगी। इन पत्रकार वार्ताओं के जरिये कांग्रेस जनता के सामने अपना राजनीतिक रोडमैप रखेगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पाण्डे ने इस संबंध में सभी जरूरी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

100 दिन की कार्ययोजना होगी पेश

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस अपनी 100 दिवसीय कार्ययोजना, राजनीतिक प्राथमिकताओं और संगठनात्मक कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी देगी। इसमें यह बताया जाएगा कि पार्टी आने वाले 100 दिनों में किन मुद्दों पर फोकस करेगी और किस तरह जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत किया जाएगा। इसके साथ ही, हर मंडल में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले नेताओं की सूची भी जारी कर दी गई है।

इन शहरों में होंगी प्रेस वार्ताएं

प्रदेश के जिन मंडल मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, उनमें अयोध्या, झांसी, बरेली, चित्रकूट, गोरखपुर, अलीगढ़, आजमगढ़, आगरा, मेरठ, सहारनपुर, प्रयागराज, बस्ती, कानपुर, मिर्जापुर, गोंडा, मुरादाबाद, लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद और मथुरा शामिल हैं। इन सभी स्थानों पर एक साथ कार्यक्रम आयोजित कर कांग्रेस व्यापक संदेश देना चाहती है।

संगठन को सक्रिय करने की कोशिश

कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि वे स्थानीय स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले नेताओं से संपर्क करें और प्रियंका गांधी वाड्रा के जन्मदिन से जुड़े कार्यक्रमों को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। पार्टी इसे केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि संगठन को फिर से खड़ा करने की प्रक्रिया मान रही है।

2027 की तैयारी और सियासी समीकरण

कांग्रेस का यह 100 दिन का प्लान सीधे तौर पर यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। इससे पार्टी अपनी दावेदारी को मज़बूती से पेश करना चाहती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या 2027 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, या फिर कांग्रेस महागठबंधन के साथ मिलकर चुनावी रण में उतरेगी। आने वाले 100 दिन इस दिशा में कई संकेत दे सकते हैं।

Updated on:

12 Jan 2026 07:41 am

Published on:

12 Jan 2026 07:38 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / क्या बदलेगा सत्ता का गणित? कांग्रेस आज जारी करेगी यूपी 2027 के लिए 100 दिन का प्लान

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

सीएम कृषक दुर्घटना कल्याण योजना होगी पूरी तरह ऑनलाइन, फरवरी तक किसानों को मिलेगा घर बैठे लाभ

फरवरी 2026 तक पूरी तरह ऑनलाइन होगा संचालन, पारदर्शिता और समयबद्धता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

एआई से बदलेगी यूपी की सेहत व्यवस्था, योगी सरकार बना रही प्रदेश को हेल्थ मॉडल स्टेट

योगी सरकार का विजन-तकनीक से आमजन तक सुलभ, बेहतर और समयबद्ध स्वास्थ्य सेवाएं (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

12 जनवरी को स्कूल खुलेंगे या नहीं, जानिए ताजा सरकारी ऑर्डर

UP School Holiday Update (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

‘एसआईआर पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे अखिलेश यादव, आरोप लगाना ठीक नहीं’

लखनऊ

यूपी कॉप एप बना आमजन का सारथी, घर बैठे एफआईआर और 27 सेवाओं से बदली यूपी पुलिसिंग

घर बैठे एफआईआर से लेकर 27 सेवाओं का लाभ, आमजन के लिए बना भरोसे का सारथी (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ
