UP Weather: उत्तर प्रदेश में पछुआ हवा गिराएगी पारा, अगले 5 दिनों में ठंड से बढ़ेंगी मुश्किलें

UP Weather Alert: उत्तर प्रदेश में अब धीरे-धीरे ठंड अपना असर दिखाने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार से पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाली पछुआ हवाएं राज्य में प्रवेश करने लगेंगी, जिसके चलते अगले पाँच दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसकी वजह से न्यूनतम तापमान में दिन की अपेक्षा अधिक गिरावट आने की संभावना है। प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह और शाम को कोहरा व धुंध का असर भी दिखने लगेगा।