उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट, घना कोहरा और पारे में गिरावट की चेतावनी

राज्य में अभी न्यूनतम तापमान 10 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो रहा है, जो इस सीज़न की अब तक की सबसे ठंडी सुबहों में से है। शुरुआती दिसंबर तक प्रदेश में कड़ाके की ठंड शुरू होने की संभावना है। IMD के अनुसार इस समय कोई बड़ा मौसम तंत्र सक्रिय नहीं है। तापमान में गिरावट की वजह हवा की दिशा में बदलाव और साफ आसमान है। अधिकतम तापमान भी 27 नवंबर तक 2-3 डिग्री तक गिर सकता है।