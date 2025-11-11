अब बनारस से खजुराहो की दूरी होगी आसान, कल से शुरू होगी नई ट्रेन सेवा

फाइल फोटो- पत्रिका
वाराणसी से खजुराहो के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का नियमित संचालन 11 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। रेलवे ने रविवार को इसका पूरा टाइम टेबल जारी कर दिया। यह ट्रेन सप्ताह में छह दिन यानी कि गुरुवार को छोड़कर हर दिन चलेगी।
वंदे भारत एक्सप्रेस (26506) सुबह 5:15 बजे बनारस से चलेगी। इसका पहला ठहराव विंध्याचल में सुबह 6:55 बजे होगा। यहां से 6:57 बजे ट्रेन आगे बढ़ेगी। इसके बाद ट्रेन प्रयागराज छिवकी स्टेशन पहुंचेगी, जहां यह 8:00 से 8:05 बजे तक रुकेगी। इसके बाद ट्रेन चित्रकूट (10:05 बजे), बांदा (11:08 बजे), महोबा (12:08 बजे) होते हुए दोपहर 1:10 बजे खजुराहो पहुंचेगी।
वापसी में (26507) वंदे भारत ट्रेन खजुराहो से दोपहर 3:20 बजे चलेगी। यह महोबा, बांदा, चित्रकूट और प्रयागराज छिवकी (8:20-8:25 बजे) होते हुए रात 11:10 बजे बनारस पहुंचेगी।
बनारस से खजुराहो तक का सफर करीब 7 घंटे 50 मिनट में पूरा होगा। प्रयागराज से खजुराहो पहुंचने में 5 घंटे 55 मिनट लगेंगे। आठ कोच वाली इस ट्रेन में 564 यात्री एक साथ सफर कर सकेंगे। उत्तर मध्य रेलवे के सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि यह ट्रेन धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ेगी। बनारस के काशी विश्वनाथ, प्रयागराज के संगम, चित्रकूट, बांदा, महोबा और खजुराहो जैसे धार्मिक व ऐतिहासिक स्थानों तक यात्रा अब और आसान हो जाएगी।
यह ट्रेन विंध्याचल की मां विंध्यवासिनी देवी धाम, प्रयागराज की कुंभ नगरी, चित्रकूट के पवित्र स्थलों और खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों को जोड़ेगी। इससे देशी-विदेशी पर्यटकों को यात्रा में बड़ी सुविधा मिलेगी। छिवकी स्टेशन पर ठहराव से प्रयागराज शहर के यात्रियों को राहत मिलेगी। यहां से शहर तक पहुंचना आसान होगा। धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ने वाली यह वंदे भारत एक्सप्रेस पर्यटकों के लिए आकर्षक सफर का विकल्प बनेगी।
बड़ी खबरेंView All
प्रयागराज
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग