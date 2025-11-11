Patrika LogoSwitch to English

धर्मेंद्र

अब बनारस से खजुराहो की दूरी होगी आसान, कल से शुरू होगी नई ट्रेन सेवा

वाराणसी से खजुराहो के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का नियमित संचालन 11 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। रेलवे ने रविवार को इसका पूरा टाइम टेबल जारी कर दिया।

Google source verification

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Nov 11, 2025

train news

फाइल फोटो- पत्रिका

वाराणसी से खजुराहो के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का नियमित संचालन 11 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। रेलवे ने रविवार को इसका पूरा टाइम टेबल जारी कर दिया। यह ट्रेन सप्ताह में छह दिन यानी कि गुरुवार को छोड़कर हर दिन चलेगी।

सुबह 5:15 बजे बनारस से रवाना होगी ट्रेन

वंदे भारत एक्सप्रेस (26506) सुबह 5:15 बजे बनारस से चलेगी। इसका पहला ठहराव विंध्याचल में सुबह 6:55 बजे होगा। यहां से 6:57 बजे ट्रेन आगे बढ़ेगी। इसके बाद ट्रेन प्रयागराज छिवकी स्टेशन पहुंचेगी, जहां यह 8:00 से 8:05 बजे तक रुकेगी। इसके बाद ट्रेन चित्रकूट (10:05 बजे), बांदा (11:08 बजे), महोबा (12:08 बजे) होते हुए दोपहर 1:10 बजे खजुराहो पहुंचेगी।

वापसी की ट्रेन का समय

वापसी में (26507) वंदे भारत ट्रेन खजुराहो से दोपहर 3:20 बजे चलेगी। यह महोबा, बांदा, चित्रकूट और प्रयागराज छिवकी (8:20-8:25 बजे) होते हुए रात 11:10 बजे बनारस पहुंचेगी।

सिर्फ 8 घंटे में पूरी होगी यात्रा

बनारस से खजुराहो तक का सफर करीब 7 घंटे 50 मिनट में पूरा होगा। प्रयागराज से खजुराहो पहुंचने में 5 घंटे 55 मिनट लगेंगे। आठ कोच वाली इस ट्रेन में 564 यात्री एक साथ सफर कर सकेंगे। उत्तर मध्य रेलवे के सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि यह ट्रेन धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ेगी। बनारस के काशी विश्वनाथ, प्रयागराज के संगम, चित्रकूट, बांदा, महोबा और खजुराहो जैसे धार्मिक व ऐतिहासिक स्थानों तक यात्रा अब और आसान हो जाएगी।

पर्यटन सर्किट को जोड़ेगी यह ट्रेन

यह ट्रेन विंध्याचल की मां विंध्यवासिनी देवी धाम, प्रयागराज की कुंभ नगरी, चित्रकूट के पवित्र स्थलों और खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों को जोड़ेगी। इससे देशी-विदेशी पर्यटकों को यात्रा में बड़ी सुविधा मिलेगी। छिवकी स्टेशन पर ठहराव से प्रयागराज शहर के यात्रियों को राहत मिलेगी। यहां से शहर तक पहुंचना आसान होगा। धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ने वाली यह वंदे भारत एक्सप्रेस पर्यटकों के लिए आकर्षक सफर का विकल्प बनेगी।

Published on:

11 Nov 2025 12:37 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / अब बनारस से खजुराहो की दूरी होगी आसान, कल से शुरू होगी नई ट्रेन सेवा

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर चलती कंटेनर में लगी भीषण आग, चार कारें जलकर खाक

Papondh Police Station Incharge Brijendra Mishra saved a mother and son from a fire
प्रयागराज

दिल्ली धमाके के बाद प्रयागराज में हाई अलर्ट, स्टेशन और बस अड्डों पर सख्त जांच, बम स्क्वाड की तैनाती

दिल्ली में धमाके के बाद प्रयागराज में हाई अलर्ट घोषित
प्रयागराज

मऊआइमा में दर्दनाक हादसा, घर के बाहर खेल रही 3 साल की बच्ची पिकअप की चपेट में आकर मौत

प्रयागराज

20 नवंबर से शुरू होंगे पीएचडी एडमिशन, इस सप्ताह जारी होगा पूरा कार्यक्रम

DU PhD Admission
प्रयागराज

प्रयागराज में बढ़ेगी कंपकंपी, गिरते पारे ने बढ़ाई सिहरन, 15 नवंबर तक होगा बड़ा बदलाव

प्रयागराज
