अब बनारस से खजुराहो की दूरी होगी आसान, कल से शुरू होगी नई ट्रेन सेवा

बनारस से खजुराहो तक का सफर करीब 7 घंटे 50 मिनट में पूरा होगा। प्रयागराज से खजुराहो पहुंचने में 5 घंटे 55 मिनट लगेंगे। आठ कोच वाली इस ट्रेन में 564 यात्री एक साथ सफर कर सकेंगे। उत्तर मध्य रेलवे के सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि यह ट्रेन धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ेगी। बनारस के काशी विश्वनाथ, प्रयागराज के संगम, चित्रकूट, बांदा, महोबा और खजुराहो जैसे धार्मिक व ऐतिहासिक स्थानों तक यात्रा अब और आसान हो जाएगी।