अगले कुछ घंटों में मौसम में होगा बड़ा बदलाव, IMD ने जारी किया अलर्ट

IMD ने यूपी के लिए जारी किया अलर्ट | Image Source - Pinterest
उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। दिन में धूप निकलने के बावजूद हवा में ठंडक बढ़ रही है, जिसकी वजह से सुबह और शाम लोगों को तेज सर्दी महसूस होने लगी है। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, अगले 24 से 48 घंटे मौसम के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस दौरान तापमान में और गिरावट दर्ज हो सकती है।
पश्चिमी विक्षोभ कमजोर होने के बाद उत्तर-पश्चिम दिशा से बर्फीली हवाएं यूपी के मैदानी इलाकों तक पहुंच रही हैं। इसका असर लखनऊ समेत कई जिलों में दिख रहा है, जहाँ पारा लगातार नीचे जा रहा है।मौसम विभाग का कहना है कि सुबह-शाम की ठंड अभी कुछ दिन और परेशान करेगी।
वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह बढ़ती ठंड बहुत लंबी नहीं चलेगी। अगले 2–3 दिनों में मौसम स्थिर हो सकता है और तापमान में कोई बड़ा उतार-चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। इस बीच रात होने पर सड़कें खाली दिख रही हैं, जबकि चाय-नाश्ते की दुकानों पर भीड़ बढ़ गई है। लोग थोड़ा गर्माहट पाने के लिए दुकानों पर रुकते नजर आ रहे हैं। फिलहाल घने कोहरे की आशंका नहीं है लेकिन हवा में नमी बढ़ने से दृश्यता पर हल्का असर पड़ सकता है।
