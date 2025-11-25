अगले कुछ घंटों में मौसम में होगा बड़ा बदलाव, IMD ने जारी किया अलर्ट

वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह बढ़ती ठंड बहुत लंबी नहीं चलेगी। अगले 2–3 दिनों में मौसम स्थिर हो सकता है और तापमान में कोई बड़ा उतार-चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। इस बीच रात होने पर सड़कें खाली दिख रही हैं, जबकि चाय-नाश्ते की दुकानों पर भीड़ बढ़ गई है। लोग थोड़ा गर्माहट पाने के लिए दुकानों पर रुकते नजर आ रहे हैं। फिलहाल घने कोहरे की आशंका नहीं है लेकिन हवा में नमी बढ़ने से दृश्यता पर हल्का असर पड़ सकता है।