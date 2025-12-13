पति नपुंसक निकला तो…सुहागरात के दिन लाल-पीली हुई दुल्हन, भड़का विवाद

बता दें यह मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर का है। पीड़ित महिला चकेरी क्षेत्र की रहने वाली है, उसके मुताबिक उसकी शादी बड़े धुमधाम से 1 मई 2025 को सीसामऊ निवासी युवक से हुई थी। लेकिन शादी के अगले ही दिन सुहागरात पर, उसे पति की बीमारी का पता चला। जब उसने इसका समाधान निकालने के लिए अपने सास-ससुर से कहा तो उस पर ही सब टूट पड़े। उसे ही भला-बुरा कहने लगे। उसका इलाज करने के बजाय मुझसे ही 2 लाख रुपए दहेज की मांग रख दी।