पति नपुंसक निकला तो…सुहागरात के दिन लाल-पीली हुई दुल्हन, भड़का विवाद

हनीमून की पहली रात खुला दूल्हे का राज। (इमेज सोर्स: ग्रोक AI जनरेटेड)
Kanpur Impotent Husband Case: शादी के मंडप से विदाई तक सब कुछ ठीक था, दोनों बहुत खुश थे। लेकिन सुहागरात पर दुल्हन के सामने ऐसा राज खुला कि वह सन्न रह गई। हनीमून नाइट पर पता चला कि उसका पति नपुंसक है। दुल्हन का दावा है कि सच सामने आने के बाद न सिर्फ उसके साथ बदसलूकी हुई, बल्कि ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया।
बता दें यह मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर का है। पीड़ित महिला चकेरी क्षेत्र की रहने वाली है, उसके मुताबिक उसकी शादी बड़े धुमधाम से 1 मई 2025 को सीसामऊ निवासी युवक से हुई थी। लेकिन शादी के अगले ही दिन सुहागरात पर, उसे पति की बीमारी का पता चला। जब उसने इसका समाधान निकालने के लिए अपने सास-ससुर से कहा तो उस पर ही सब टूट पड़े। उसे ही भला-बुरा कहने लगे। उसका इलाज करने के बजाय मुझसे ही 2 लाख रुपए दहेज की मांग रख दी।
युवती का आरोप है कि विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की गई। उसे ये बात दबाने को कहा गया। जब पीड़िता का सब्र टूट गया तो, उसने अपनी मां को पूरी बात बता दी। ऐसे में 23 मई 2025 को उसकी मां ससुराल पहुंचीं, उसके सास-ससुर को समझाने की कोशिश भी की। लेकिन ससुराल वालों ने मां से भी दहेज की मांग की। ऐसे में पीड़िता अपने मां के साथ अपने घर लौट गई।
पीड़ित युवती ने आगे बताया कि इसके बाद 23 जून को पति मायके पहुंचा और बीमारी का इलाज कराने का भरोसा देकर पत्नी को दोबारा ससुराल ले गया। हालांकि युवती का कहना है कि इलाज के नाम पर कुछ नहीं हुआ और हालात जस के तस बने रहे। फिर जुलाई महीने में दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे ससुराल से निकाल दिया गया।
परेशान युवती इसके बाद स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर उसने कमिश्नर रघुबीर लाल से शिकायत की। तब जाकर पुलिस हरकत में आई। कार्यवाहक थाना प्रभारी रिजवान खान के अनुसार, तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है।
