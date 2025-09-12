जब भावनाएं आहत, तो भारत-पाक मैच क्यों? सपा सांसद रुचि वीरा का सरकार से सवाल

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ किए जाने पर रुचि वीरा ने कहा कि कोई उम्मीद नहीं है कि टैरिफ को लेकर क्या होगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में सबसे ज्यादा टैरिफ अमेरिका ने ही भारत पर लगाए हैं। एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर (रविवार) को मैच होने वाला है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पहली बार दोनों टीमें खेल रही हैं। हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का संबंध रखने से इनकार कर दिया था।