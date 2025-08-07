प्रेमिका गर्भवती हो गई तो प्रेमी ने मार डाला, शव डिजिटल लाइब्रेरी में गाड़ा, पढ़िए प्रेमी का कबूलानामा

पुलिस की पूछताछ में शिवबालक ने बताया कि नागपंचमी के त्योहार पर सभी मजदूर अपने घर चले गए थे। सिर्फ वह और नींबू ही बचे थे। उसने रात में नींबू की हत्या की, फिर रात में ही गड्ढा खोदकर शव को उसमें दफना दिया। पूरी रात वह घटनास्थल पर रहा और सुबह नहा-धोकर गोरखपुर के रास्ते ट्रेन से अपने घर बिहार चला गया। पुलिस ने नींबू के भाई बृजविहारी की शिकायत पर मामला दर्ज कर शिवबालक को गिरफ्तार किया।