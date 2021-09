सीएसके और आरसीबी के हेड टू हेड सभी आईपीएल रिकॉर्ड्स और आंकड़ें

New Delhi: 2019 में आयोजित आईपीएल के 12वें एडिशन के अनुसार, इन दोनों टीमों ने कुल 22 बार एक-दूसरे का सामना किया है- लीग चरणों में 18 बार, प्लेऑफ़ में 3 बार और फाइनल में एक बार चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा जीता गया।

इनकी राइवलरी को और किस नाम से जानते हैं?

यह इतनी बड़ी राइवलरी है कि आरसीबी और सीएसके के बीच मैच को 'कावेरी या कावेरी डर्बी, या दक्षिण भारतीय डर्बी या नम्मा डर्बी' और कभी-कभी आईपीएल के 'एल-क्लासिको'के रूप में भी जाना जाता है।

CSK Vs RCB आईपीएल रिकॉर्ड और आंकड़ों पर एक नज़र डालें:

CSK Vs RCB

चेन्नई सुपर किंग (CSK) एमएस धोनी और रॉयल चैलेंजर्स बैंग्लोर (RCB) विराट कोहली की कप्तानी में मैच खेलती है|

किसने कितने मैचेस जीते हैं?

अगर हम इन दोनों टीमों के बीच मुकाबले की बात करें, तो इसमें कोई शक नहीं है कि CSK एक बड़े अंतर से आगे है। अब तक हुए 28 मुकाबलों में से सीएसके ने 18 जीते हैं, जबकि आरसीबी केवल 9 में जीत हासिल कर पाई है और एक बिना किसी नतीजे के रहा।

किस खिलाडी ने सबसे ज्यादा रन बनाये?

विराट कोहली (आरसीबी) - 901

एमएस धोनी (सीएसके) - 735

विराट कोहली RCB 901 एमएस धोनी CSK 735 सुरेश रैना CSK 669 एबी डिविलियर्स CSK 383 मुरली विजय CSK 309

किस खिलाडी ने सबसे ज्यादा विकेट लिए?

एल्बी मोर्कल CSK 16 एम मुरलीधरन CSK 15 विनय कुमार RCB 15 आशीष नेहरा CSK 13 जहीर खान RCB 13



विनय कुमार (आरसीबी) - 15

आशीष नेहरा (सीएसके) - 13

जहीर खान (आरसीबी) - 13

2008 से 2020 तक सभी ऑरेंज कैप विनर्स?

आईपीएल में हर मैच के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को IPL Orange Cap दी जाती है|

Year Players Team Runs 2009 Matthew Hayden CSK 572 2011 Chris Gayle RCB 608 2012 Chris Gayle RCB 733 2013 Michael Hussey CSK 733 2016 Virat Kohli RCB 973

2008 से 2020 तक सभी पर्पल कैप विनर्स?

पहली बार पर्पल कैप को 13 मई 2008 में लाया गया था। तब से लेकर अब तक हर सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज को IPL Purple Cap दिया जाता है।

Year Players Team Matches Wickets 2013 Dwayne Bravo CSK 18 32 2014 Mohit Sharma CSK 16 23 2015 Dwayne Bravo CSK 17 26 2019 Imran Tahir CSK 17 26

Maximum सिक्स अवार्ड?

जो भी खिलाडी IPL में सबसे ज्यादा छक्के मारता है, उसे यह अवार्ड दिया जाता है|

Year Players Team Matches Sixes 2010 Robin Uthappa RCB 16 27 2011 Chris Gayle RCB 12 44 2012 Chris Gayle RCB 15 59 2013 Chris Gayle RCB 16 51 2015 Chris Gayle RCB 14 38 2016 Virat Kohli RCB 16 38

Man of the Tournament और Most Valuable Player में RCB एक-एक प्लेयर के साथ लीड में हैं जबकि Player of the match में RCB एक और CSK तीन प्लेयर्स के साथ लीड में है|