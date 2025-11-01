वाराणसी में 8 घंटे हुई झमाझम बारिश, गिरा तापमान,जानिए आगे कैसा रहेगा मौसम का हाल?

गुरुवार को पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहे और रुक-रुककर बारिश होती रही। इस दौरान तापमान में करीब 8 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। विभाग के अनुसार, 20 मिलीमीटर बारिश हुई है।अचानक हुई इस बारिश से ठंड तो बढ़ गई है, लेकिन किसानों के लिए चिंता की बात भी बन गई है। हवा और बारिश की वजह से धान की फसलें गिर गई हैं। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इस बारिश से फसल उत्पादन में करीब 10 प्रतिशत तक नुकसान हो सकता है।