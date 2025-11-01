Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

वाराणसी में 8 घंटे हुई झमाझम बारिश, गिरा तापमान,जानिए आगे कैसा रहेगा मौसम का हाल?

वाराणसी और आसपास के जिलों में चक्रवाती तूफान मोंथा का असर साफ दिखाई दे रहा है। गुरुवार को लगातार 8 घंटे तक बारिश हुई, जिससे तापमान गिरकर 23.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।

less than 1 minute read
Google source verification

वाराणसी

image

Krishna Rai

Nov 01, 2025

वाराणसी में कैसा रहेगा मौसम का हाल

वाराणसी में कैसा रहेगा मौसम का हाल

वाराणसी और आसपास के जिलों में चक्रवाती तूफान मोंथा का असर साफ दिखाई दे रहा है। गुरुवार को लगातार 8 घंटे तक बारिश हुई, जिससे तापमान गिरकर 23.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी हल्की से तेज बारिश की संभावना जताई है।

पूरे दिन होती रही बारिश

गुरुवार को पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहे और रुक-रुककर बारिश होती रही। इस दौरान तापमान में करीब 8 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। विभाग के अनुसार, 20 मिलीमीटर बारिश हुई है।अचानक हुई इस बारिश से ठंड तो बढ़ गई है, लेकिन किसानों के लिए चिंता की बात भी बन गई है। हवा और बारिश की वजह से धान की फसलें गिर गई हैं। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इस बारिश से फसल उत्पादन में करीब 10 प्रतिशत तक नुकसान हो सकता है।

बारिश से जल्द मिलेगी राहत

देव दीपावली का पर्व इस बार 5 नवंबर, बुधवार को मनाया जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार, उस दिन वाराणसी का मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना है। अनुमान है कि अधिकतम तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि चक्रवाती तूफान मोंथा का असर शनिवार तक कम हो जाएगा, जिसके बाद आसमान साफ होने की उम्मीद है। यानी 1 नवंबर से लोगों को बारिश से राहत मिलने लगेगी, और देव दीपावली पर मौसम सुहावना रहेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

01 Nov 2025 11:51 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / वाराणसी में 8 घंटे हुई झमाझम बारिश, गिरा तापमान,जानिए आगे कैसा रहेगा मौसम का हाल?

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अगले साल अप्रैल तक चलेगा कैंपस प्लेसमेंट, 1600 से ज्यादा छात्रों को मिलेगी नौकरी

BHU UG Admission 2025
वाराणसी

पीक सड़क पर थूकी या चलती गाड़ी से कचरा फेंका तो करनी पड़ेगी जेब ढीली; जानें, कितना लगेगा जुर्मना?

If spit on road or throw garbage from moving vehicle pay hefty fine in varanasi
वाराणसी

अगले 36 घंटों तक रहेगा ‘मोंथा’ तूफान का असर,कई जिलों में जारी है रुक-रुककर बारिश

वाराणसी में कैसा रहेगा मौसम का हाल
वाराणसी

वाराणसी में NDRF की सक्रियता से टला बड़ा हादसा…तेज हवा में गंगा की बीच धार में फंसी नाव, चीख पुकार से मचा हड़कंप

Up news, varanasi
वाराणसी

होटल के बंद कमरे में थी दो रशियन लड़कियां, जैसे ही पुलिस ने खोला दरवाजा कर दिया यह कारनामा

वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.