फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग, मची अफरा-तफरी, 8 घंटे में पाया काबू

मिर्जापुर के कटरा कोतवाली क्षेत्र के तेलियागंज मोहल्ले में सोमवार को दीपावली की रात फर्नीचर के गोदाम में पटाखे की चिंगारी से आग लग गई। आग बहुत तेजी से फैल गई। आस-पास के लोग छतों से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश करने लगे।सूचना पाकर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। लकड़ी और प्लास्टिक होने की वजह से आग बहुत जोर से जल रही थी। छह दमकल गाड़ियों की मदद से सुबह सात बजे आग पर काबू पाया गया।