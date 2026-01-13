सड़क हादसे ने छीना मासूम का सहारा, घायल पिता ने एक हफ्ते बाद तोड़ा दम

जानकारी के अनुसार, सूरज चौबे बुलेट बाइक से घर लौट रहे थे। नागापुर के पास सड़क किनारे एक ट्रक खड़ा था, जिसके दोनों टायर पंचर हो गए थे। घना कोहरा होने की वजह से ट्रक साफ नजर नहीं आया और सूरज पीछे से ट्रक से टकरा गए। टक्कर इतनी तेज थी कि उन्हें सीने में गंभीर चोट आई और वह सड़क पर गिरकर घायल हो गए।