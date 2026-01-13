13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

सड़क हादसे ने छीना मासूम का सहारा, घायल पिता ने एक हफ्ते बाद तोड़ा दम

वाराणसी जिले के फूलपुर थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में घायल बाइक सवार की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान रामपुर गांव निवासी 35 वर्षीय सूरज चौबे के रूप में हुई है

less than 1 minute read
Google source verification

वाराणसी

image

Krishna Rai

Jan 13, 2026

roasd accident

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत पत्रिका )

वाराणसी जिले के फूलपुर थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में घायल बाइक सवार की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान रामपुर गांव निवासी 35 वर्षीय सूरज चौबे के रूप में हुई है। हादसा सात जनवरी की रात नागापुर हाईवे पर घने कोहरे के बीच हुआ था।

सीने में आई थी गंभीर चोट

जानकारी के अनुसार, सूरज चौबे बुलेट बाइक से घर लौट रहे थे। नागापुर के पास सड़क किनारे एक ट्रक खड़ा था, जिसके दोनों टायर पंचर हो गए थे। घना कोहरा होने की वजह से ट्रक साफ नजर नहीं आया और सूरज पीछे से ट्रक से टकरा गए। टक्कर इतनी तेज थी कि उन्हें सीने में गंभीर चोट आई और वह सड़क पर गिरकर घायल हो गए।

मंगलवार रात हुई सूरज की मौत

कुछ देर बाद वहां से गुजर रहे राहगीर गौरीश सिंह की नजर घायल सूरज पर पड़ी। उन्होंने तुरंत मदद करते हुए सूरज को अपने वाहन से सुरही स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें इंफिनिटी हॉस्पिटल रेफर कर दिया। वहां इलाज के दौरान मंगलवार रात सूरज ने दम तोड़ दिया।

सांस लेने में हो रही काफी परेशानी

परिजनों ने बताया कि हादसे के बाद सूरज को सांस लेने में काफी परेशानी हो रही थी। सूरज बंगलूरू की एक निजी कंपनी में काम करते थे और फिलहाल वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। वह दो भाइयों में बड़े थे। परिवार में पत्नी और पांच साल का बेटा आरव है। सूरज की मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है।

थाना प्रभारी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Jan 2026 10:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / सड़क हादसे ने छीना मासूम का सहारा, घायल पिता ने एक हफ्ते बाद तोड़ा दम

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

वाराणसी से थाईलैंड की सीधी उड़ान शुरू, 9 हजार से भी कम में बैंकॉक यात्रा

वाराणसी से थाईलैंड की सीधी उड़ान शुरू
वाराणसी

वाराणसी में “मां गंगा” हो रही है मैली…नाविकों ने वायरल किया विवेकानंद क्रूज का वीडियो, निशाने पर प्रशासन

Up news, Varanasi
वाराणसी

‘कांग्रेस अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और….’ डिप्टी CM मौर्य बोले-तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी

keshav prasad maurya targeted opposition why did he mention akhilesh yadav priyanka gandhi
वाराणसी

काशी में दर्शन के नाम पर लूट! संकट मोचन और काल भैरव पहुंचाने के लिए वसूले जा रहे मनमाने पैसे

काशी में भक्तों से हो रही मनमानी
वाराणसी

वाराणसी एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग से मची रही अफरा-तफरी, सकुशल उतारे गए यात्री

Up news, Varanasi
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.