महिला से दरिंदगी की सारी हदें पार, महिला को पीटकर किया अधमरा फिर… आरोपी गिरफ्तार

पीड़िता के पति ने तहरीर में बताया कि उसकी पत्नी शाम को घरेलू काम पर जा रही थी। वन बिहार पार्क के पास आरोपी राजू तुरहा ने सुनसान जगह देखकर उसे रोक लिया। विरोध करने पर आरोपी ने बेरहमी से उसकी पिटाई की, गला दबाया और बेहोशी की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी दौरान महिला का 14 वर्षीय बेटा मां को खोजते हुए उसी रास्ते पहुँचा। रास्ते में उसे माँ का शॉल मिला तो उसने शोर मचाया और घर जाकर पिता को सूचना दी। दोनों मौके पर पहुंचे तो आरोपी महिला से जबरदस्ती कर रहा था। शोर सुनकर आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला।