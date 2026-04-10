चोरी से बिजली जलाते हो…वाराणसी में जेई ने धमकाकर मांगी रिश्वत फिर लाइन मैन के साथ एंटी करप्शन के चंगुल में फंसा

पैसे के जुगाड़ के लिए शुभम ने जेई से कुछ दिनों की मोहलत मांगी, लेकिन जेई लगातार शुभम के ऊपर दबाव बनाकर पैसे की डिमांड करता रहा। शुभम ने परेशान होकर इस घटना की जानकारी एंटी करप्शन को दी और शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन की टीम ने जाल बिछाया और शुभम को केमिकल लगे नोट थमा दिए। इस दौरान एंटी करप्शन की टीम ने शुभम को मंडुआडीह पावर हाउस के पास जाने को कहा और जेई को भी वही बुलाने को कहा। एंटी करप्शन की टीम की तरफ से आश्वासन मिलने के बाद शुभम बताए गए स्थान पर पहुंच गया। वहां नवनीत यादव और लाइनमैन लक्ष्मण पहले से ही मौजूद थे और शुभम का इंतजार कर रहे थे।