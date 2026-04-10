10 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

चोरी से बिजली जलाते हो…वाराणसी में जेई ने धमकाकर मांगी रिश्वत फिर लाइन मैन के साथ एंटी करप्शन के चंगुल में फंसा

एंटी करप्शन की टीम ने बिजली विभाग के एक जूनियर इंजीनियर (जेई ) और एक लाइनमैन को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जेई ने 20 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी...

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Apr 10, 2026

Pc- patrika

वाराणसी: भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन की टीम ने बिजली विभाग के एक जूनियर इंजीनियर (जेई ) और एक लाइनमैन को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मंडुआडीह क्षेत्र के रहने वाले शिकायतकर्ता ने एंटी करप्शन की टीम से रिश्वत मांगे जाने की शिकायत की थी, जिसके बाद दोनों आरोपी शिकायतकर्ता से पैसे लेने पहुंचे हुए थे।

की थी 50 हजार की डिमांड

मंडुआडीह के रहने वाले शुभम श्रीवास्तव ने बताया कि कुछ महीनों से उनका बिजली का बिल बकाया था, जिसके बाद विभाग ने घर जाकर उनका कनेक्शन काट दिया। इस समस्या के बाद इसके निराकरण को लेकर वह बिजली विभाग के कार्यालय पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात जेई नवनीत यादव से हुई। नवनीत शुभम के घर पहुंचा और जांच करने लगा। नवनीत ने शुभम को फटकार लगाते हुए कहा, "तुम चोरी से बिजली जलते हो, तुम्हारे ऊपर एफआईआर दर्ज की जाएगी।" इस बात से शुभम घबरा गया और मामले को रफा दफा करने की बात कही। इस दौरान नवनीत ने शुभम से 50 हजार रुपए की डिमांड की। हालांकि, बाद में मामला 20 हजार रुपए पर तय हो गया।

रिश्वत के लिए बनाया दबाव

पैसे के जुगाड़ के लिए शुभम ने जेई से कुछ दिनों की मोहलत मांगी, लेकिन जेई लगातार शुभम के ऊपर दबाव बनाकर पैसे की डिमांड करता रहा। शुभम ने परेशान होकर इस घटना की जानकारी एंटी करप्शन को दी और शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन की टीम ने जाल बिछाया और शुभम को केमिकल लगे नोट थमा दिए। इस दौरान एंटी करप्शन की टीम ने शुभम को मंडुआडीह पावर हाउस के पास जाने को कहा और जेई को भी वही बुलाने को कहा। एंटी करप्शन की टीम की तरफ से आश्वासन मिलने के बाद शुभम बताए गए स्थान पर पहुंच गया। वहां नवनीत यादव और लाइनमैन लक्ष्मण पहले से ही मौजूद थे और शुभम का इंतजार कर रहे थे।

रंगे हाथों लाइनमैन और जेई गिरफ्तार

शुभम ने जैसे ही तय की गई रकम जेई को थमाई वैसे ही वहां मौजूद एंटी करप्शन की टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों को रंगे हाथों मौके से गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान तलाशी ली गई तो नवनीत यादव की जेब से रिश्वत दिए गए पैसे भी बरामद कर लिए गए। वहीं एंटी करप्शन की टीम को नवनीत की जेब से कुछ और भी पैसे बरामद हुए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। एंटी करप्शन की टीम दोनों को लेकर मंडुआडीह थाने पहुंची। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Apr 2026 05:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / चोरी से बिजली जलाते हो…वाराणसी में जेई ने धमकाकर मांगी रिश्वत फिर लाइन मैन के साथ एंटी करप्शन के चंगुल में फंसा

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

वाराणसी में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी, 4 लाख से ज्यादा लोगों के कटे नाम, ऐसे देखें लिस्ट

sir update inactivity of political parties visible in data bla not yet submitted either form 6 or form 7 barabanki
वाराणसी

वाराणसी में 80 लाख की डकैती, गुजरात के कर्मी को असलहा सटाकर हुई वरदात

वाराणसी

Varanasi news: काम नहीं किया तो जाएगी थानेदारी, इन पुलिसकर्मियों को मिलेगी नई जिम्मेदारी

वाराणसी

Eye Cancer in Children : यूपी-बिहार के 20 बच्चों के आंखों में कैंसर, निकालनी पड़ रही आंखें, कैंसर सर्जन से समझिए लक्षण

Eye Cancer Sign, Eye Cancer 20 case in UP and Bihar, Expert Explain Eye Cancer early symptoms,
स्वास्थ्य

इंटरनेशनल अपराधी बना वाराणसी का शुभम जायसवाल, इंटरपोल ने जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस

वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.